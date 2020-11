Début août, le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé que son gouvernement interdirait l’application de TikTok le 15 septembre s’il n’arrivait pas à un accord de vente sur ses opérations dans le pays avant cette date. TikTok a conclu un accord avec Oracle et Walmart pour créer TikTok Global, une entité dans laquelle les entreprises américaines détiendraient une participation de 20%.

Donald Trump contre TikTok

Trump, qui a initialement donné son approbation à l’accord, a déclaré qu’il ne pourrait pas l’approuver si Oracle n’avait pas le contrôle sur TikTok. Et la guerre continue: Donald Trump et son gouvernement continuent de faire face à l’application chinoise, qui ne cesse d’augmenter sa portée virale et son nombre millionnaire de téléchargements et d’utilisateurs actifs par mois.

La dernière chose dans cette guerre s’est produite en septembre, quand eLe gouvernement des États-Unis a émis une ordonnance interdisant à TikTok d’être disponible dans les magasins d’applications Google, le Play Store et Apple, l’App Store. Donald Trump marquait ainsi un but dans sa croisade contre l’application chinoise. Mais une semaine plus tard, la bataille a continué et c’est TikTok qui a remporté une petite victoire.

Un juge interdit Donald Trump

L’interdiction émise par le gouvernement était censée entrer en vigueur à minuit le 28 septembre. Mais ce n’était pas le cas, puisque le juge du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia Carl Nichols, a temporairement bloqué cette interdiction de télécharger TikTok dans les magasins d’applications.

Avec cette ordonnance du tribunal rendue par le juge Nichols, L’application devrait donc être disponible dans les magasins d’applications mobiles jusqu’au 12 novembre au moins, lorsque plus de restrictions entreront en vigueur qui rendraient difficile le fonctionnement de TikTok. De cette façon, si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez télécharger TikTok à partir de services tels que le Google Play Store ou l’App Store d’Apple.

Lors de l’audience tenue dimanche dernier, l’avocat de TikTok, John Hall, a noté que le fait d’interdire l’application “ne serait pas différent du fait que le gouvernement ferme les portes d’un forum public”. Le gouvernement a répondu que les mesures répondaient aux craintes que TikTok puisse envoyer des données aux autorités chinoises. Et la bataille continue.

Les États-Unis reculent et annuleront l’interdiction de Donald Trump de fermer TikTok

Lorsque la date s’est réunie hier, le Département du commerce des États-Unis a annoncé que reviendra sur son intention initiale de fermer TikTok, respectant ainsi lune décision de justice rendue par la juge du tribunal fédéral de Philadelphie, Wendy Beetlestone, après un procès intenté par trois personnalités importantes de ce réseau social: le comédien Douglas Marland, le gourou de la mode Cosette Rinab et le musicien Alex Chambers, rapporte le journal «Wall Street Journal».

Cette semaine, ByteDance, la société chinoise propriétaire de TikTok, a déposé une plainte auprès de la Cour d’appel du district de Columbia pour obtenir une prolongation de 30 jours du délai de l’ultimatum donné à l’entreprise, puisqu’au cours de ces deux derniers mois, il n’a reçu aucune réponse du Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS).

Maintenant que les États-Unis ont tourné le dos à Trump dans cette croisade particulière, il reste à voir quelle sera la décision de l’administration du nouveau président élu, Joe Biden, à ce propos.