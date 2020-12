C’est officiel: les États-Unis ont poursuivi Facebook pour l’achat de WhatsApp et Instagram.

Écrit par Christian Collado

C’est enfin arrivé: le Commission fédérale du commerce les États-Unis ont intenté une action en justice contre Facebook dans lequel l’entreprise est accusée de maintenir illégalement le monopole des réseaux sociaux à travers pratiques anticoncurrentielles réalisées au fil des années, à partir de l’acquisition d’Instagram en 2012, et celle de WhatsApp en 2014.

La FTC allègue que ce type de comportement nuit à la fois à la concurrence et aux consommateurs et annonceurs, car leur liberté de choisir une plate-forme est limitée.

Par conséquent, il est recherché une ordonnance judiciaire permanente devant un tribunal fédéral par lequel vous pouvez exiger que Facebook vende des actifs tels qu’Instagram et WhatsApp, ou l’interdiction pour l’entreprise d’imposer des conditions anticoncurrentielles aux développeurs, entre autres. Il est également prévu d’obliger Facebook à demander l’approbation préalable pour de futures fusions et acquisitions.

Facebook a acheté WhatsApp et Instagram de manière anticoncurrentielle, selon la FTC

Selon la publication de la FTC, un total de 46 États ont collaboré à l’enquête menée dans le but de dénoncer les pratiques anticoncurrentielles menées par la société de Mark Zuckerberg depuis 2012.

En ce sens, ils expliquent que Facebook a compris qu’Instagram pouvait constituer une «menace existentielle» pour Facebook, et au lieu d’essayer de concurrencer l’application, a décidé de l’acquérir pour 1 milliard de dollars en avril 2012, neutralisant ainsi la menace directe posée par ce réseau social.

Dans le même temps, Facebook commençait à voir l’importance de applications de messagerie dans la société moderne, et a donc décidé acquérir l’application phare de cette catégorie à l’époque au lieu d’essayer de rivaliser. Ainsi, en février 2014, l’accord a été conclu par lequel Facebook a repris WhatsApp pour 19 milliards de dollars.

Mais ce n’est pas tout: la plainte allègue que Facebook Il a imposé conditions anticoncurrentielles développeurs lorsqu’il s’agit d’accéder à leurs API et technologies d’interconnexion. En ce sens, ils indiquent que Facebook aurait rendu son API disponible pour des applications tierces à condition que les développeurs s’abstiennent de développer des fonctionnalités compétitives ou qui favorisent l’utilisation d’autres réseaux et plateformes sociaux.

A titre d’exemple, la FTC évoque le cas de Venu le réseau social – aujourd’hui disparu – de courtes vidéos de Twitter, auquel Facebook a bloqué l’accès à l’API qui permettait aux utilisateurs de Vine de retrouver leurs amis Facebook en supposant inclure des fonctions cela pourrait constituer une menace pour les plateformes Facebook.

Facebook pourrait devoir vendre WhatsApp et Instagram

Si le procès imposé par les États-Unis réussit, il peut Facebook doit se débarrasser de WhatsApp et Instagram, deux de ses atouts les plus précieux, surtout depuis la création de l’entreprise cross data entre vos plateformes dans le but d’obtenir un profit économique. Quelque chose avec lequel, d’ailleurs, les fondateurs de WhatsApp et Instagram n’étaient pas entièrement d’accord.

Maintenant, Facebook doit choisir Quelle direction prendre. Que ce soit pour se conformer aux demandes contenues dans le procès sans se plaindre – ce qui est peu probable – ou pour engager une longue bataille juridique après avoir demandé que les poursuites soient rejetées.