Apple est sûr de dévoiler bientôt la gamme iPhone 12 – peut-être même lors de son événement le 15 septembre, qui aura lieu demain au moment de la rédaction de cet article – mais avant cela, les fuites n’ont pas cessé de se produire, et maintenant un fabricant de cas a même répertorié des cas pour les quatre modèles d’iPhone 12 selon les rumeurs.

Le fabricant d’étuis en question est Totallee, qui est un nom assez important dans les étuis pour smartphones et une entreprise qui peut donc avoir eu des informations à l’avance sur les téléphones, même si bien sûr, nous prendrons toujours les dessins présentés avec une pincée de sel pour le moment.

Cela dit, il existe un seul design de coque «Super Thin» pour chacun des quatre téléphones rumeurs – l’iPhone 12, l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

Les étuis se ressemblent tous, avec des côtés plus plats que ceux de la gamme iPhone 11 (comme cela a été dit), ainsi qu’une grande découpe de caméra carrée dans le coin supérieur gauche de l’arrière.

Cela est également conforme aux fuites, car il semble que les quatre téléphones auront un grand bloc d’appareil photo, même si le nombre d’objectifs peut varier.

Fait intéressant, l’étui de l’iPhone 12 Pro Max semble avoir une découpe de caméra plus grande que l’iPhone 12 Pro, ce qui pourrait signifier un objectif supplémentaire. L’iPhone 12 Max, quant à lui, semble avoir exactement la même taille de découpe que l’iPhone 12 Pro.

Curieusement, l’iPhone 12 standard semble à nouveau avoir un plus gros que l’iPhone 12 Pro ou Max – mais c’est probablement plus parce que le téléphone (et donc le boîtier) est plus petit, ce qui donne à la découpe une apparence plus grande que le corps. .

Il y a toujours un désaccord entre les fuites en ce qui concerne le nombre d’objectifs sur chaque modèle d’iPhone 12, et ces étuis fournissent plus de questions que de réponses. C’est donc une chose avec laquelle Apple pourrait nous surprendre lors du dévoilement des téléphones, ce qui est bien car il ne semble pas qu’il y ait trop d’autres surprises.

Pourtant, alors que la gamme iPhone 12 pourrait atterrir le 15 septembre, certaines sources ont suggéré qu’elle ne serait en fait annoncée qu’en octobre, l’événement de septembre étant pour l’Apple Watch 6 et l’iPad Air 4 à la place, il pourrait donc y en avoir beaucoup. du temps pour que d’autres fuites de caméra apparaissent.

TechRadar ne manquera pas de couvrir tous ceux qui sont crédibles – ainsi que l’annonce officielle de l’iPhone 12 chaque fois que cela se produit – alors restez à l’écoute pour les mises à jour.

