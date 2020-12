Le contexte est une excellente référence à travers laquelle on peut comprendre la capacité d’une marque, lorsqu’elle parvient à comprendre le marché.

Un élément de grande valeur aujourd’hui dans la capacité d’une marque est d’évaluer le poids créatif qu’elle a lors de l’interprétation du contexte avec l’étude de notes informatives, par exemple.



Il y a plusieurs éléments que nous ne pouvons pas perdre de vue aujourd’hui, y compris ceux qui ont à voir avec le poids des faits.

Les marques sont dans un moment de défi énorme sur le marché et la compréhension du contexte est essentielle pour être une marque compétitive, comme l’avertissent les notes qui ont été faites d’une grande importance tout au long de cette semaine.

Disney Plus est un casse-tête pour Netfix

Selon les prévisions de eMarketerquelques années de plus suffiront à Disney Plus pour couvrir une grande partie de l’activité de streaming, au point que son revenu net dépassera même 12 milliards de dollars en 2022, Netflix devrait rester en tête avec des revenus proches de 13 milliards de dollars, mais

Selon le rapport des spécialistes, il dépasserait toutes les autres plateformes de streaming et serait sur le point de lancer Netflix.

Il convient de noter que Disney + est également fourni avec Hulu et ESPN +, tandis que Netflix ne propose que ce qui se trouve dans leur catalogue. Malgré cela, le rapport indique que Disney + se développe à un rythme extrêmement rapide et qu’il ne faudrait pas longtemps avant que les “ guerres du streaming ” aient un nouveau champion.

Ce serait en 2022 que Disney surpasse les abonnés Netflix, avec toutes ses plateformes, qui au 2 décembre comptent 125,6 millions d’abonnés.

Les événements commerciaux dominent dans les réseaux sociaux

Si un aspect culturel est très valorisé par les sociétés du monde entier, c’est sans aucun doute celui de l’alimentation. Dans le cas du marché mexicain, les plats traditionnels de la gastronomie sont défendus bec et ongles par les consommateurs et c’est précisément ce sentiment d’appartenance et d’identification que possède désormais un restaurant qui a décidé de créer un «tamale burger» sur les cordes.

La création a été signée par le restaurant identifié comme Original Tommy’s, le même que celui des succursales de Los Angeles et du Nevada, au cours de cette semaine, il a présenté son nouveau produit: un «tamale burger».

Walmart prend une décision

Walmart a décidé de suspendre la vente de certains produits dans ses magasins CDMX afin de suivre des mesures préventives. Mais ce matin, il a assuré qu’il vendrait des jouets et des vêtements.

Selon ce qui a été rapporté sur les réseaux sociaux par les consommateurs de la plus grande chaîne de libre-service, la zone jouets des succursales Walmart du CDMX avait été fermée et des panneaux annonçant les nouvelles mesures avaient été accrochés sous des bandes jaunes.

Les magasins de vêtements, de meubles et de chaussures ont également été touchés par ces dispositions.

Walmart il avait restreint la vente physique, mais les jouets continueront d’être commercialisés en ligne et via le service de ramassage.

De même, le système de sections n’a pas été affecté par les nouvelles dispositions, qui variaient selon les magasins.

Types de consommateurs de Noël

D’accord avec Nielsen Global Connect Les consommateurs de Noël se différencient par leurs possibilités financières et l’attitude qu’ils adoptent à cet égard, ce qui se traduit par:

Les premiers sont ceux qui, en plus d’être financièrement limités, sont également restreint localement, ce qui signifie moins de liberté pour se rencontrer physiquement et faire les courses habituelles pour la saison de Noël. Ils ont moins d’opportunités d’interaction sociale et leurs habitudes de consommation en sont directement impactées, car ce seront des dates où ils n’auront pas besoin de dépenses comme celles qu’ils occupent lorsqu’ils rencontrent leurs proches.

Les secondes sont financièrement limité, Mais ils n’ont pas cette restriction locale, car avant les fêtes, ils ont opté pour une culture et une mentalité d’épargne, ils se sentiront donc plus libres de célébrer avec les autres et de rechercher physiquement les produits et les prix qui leur conviennent.

Cadeaux spéciaux

Nous partageons cinq cadeaux que nous espérons que votre marque a reçus ce Noël pour créer des stratégies 2021 vraiment solides pour le nouveau consommateur:

Capacité à être découvert

Ce n’est pas un secret, les canaux en ligne ont pris une importance particulière dans le parcours d’achat de différentes générations, où il sera nécessaire pour la marque d’avoir la capacité d’être découverte à la fois par les utilisateurs les plus numériques et ceux qui ne font que commencer leur aventure dans le domaine numérique. .

La stratégie aura donc besoin d’un lien fort entre le marketing et la communication, où un contenu multiplateforme basé sur le référencement, avec une distribution multicanal alimentée à la fois par des outils organiques et payants sera un élément clé.

Les publics attendent des contenus fonctionnels, adaptés à leurs besoins changeants et livrés en temps opportun.

Les stratégies de marketing de contenu devront redéfinir leur valeur dans leurs efforts pour attirer et fidéliser le public. Les marques auront besoin de ce type d’action pour ne pas perdre de pertinence. D’un article téléchargeable ou d’un bon article à un webinaire, c’est l’opportunité de «donner» du contenu à des publics qui leur permettront de libérer cette nouvelle normalité.

De nombreuses histoires puissantes

Un «grand cadeau» pour toute marque sera d’inclure dans son ADN des histoires attrayantes capables de capter l’attention du public. La narration jouera un rôle essentiel pour influencer et communiquer toute question, aussi épineuse ou complexe qu’elle puisse paraître.

Les histoires doivent être présentées dans différents formats, où sans aucun doute, ces courtes vidéos pourront gagner en pertinence particulière grâce à des plateformes telles que TikTok.

Au cours de cette année, il a été démontré que les relations publiques sont vouées à évoluer. Offrir une équipe de relations publiques intelligente en cadeau à une marque sera essentiel à son succès en 2021.

À ce stade, il est important de mentionner qu’une stratégie de relations publiques intelligente est celle qui combine les aspects les plus traditionnels de ce travail avec ceux qui ont une forte impulsion numérique, tout cela visant à créer une solide réputation face à un marché à chaque fois. plus compétitif.

Les événements virtuels comme nouvelles expériences client

Ces derniers mois, les événements virtuels ont connu une croissance écrasante. Les marques devraient commencer à intégrer ces ressources non pas comme un simple espace de sortie, mais comme un élément essentiel à partir de maintenant pour générer des expériences pertinentes pour le consommateur.

Ainsi, ils doivent être considérés comme un élément des mesures de retour sur investissement et d’autres paramètres commerciaux.

