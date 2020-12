Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’excitation pour Cyberpunk 2077 s’est transformée en déception pour de nombreux joueurs, en particulier pour les utilisateurs des premiers modèles de PlayStation 4 et Xbox One. Comme vous le savez bien, le titre de CD Projekt RED a fait ses débuts avec de sérieux problèmes de performances sur ces consoles, ainsi qui a reçu de sévères critiques.

Le titre a également fait ses débuts sur PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, des plates-formes où l’expérience de jeu est bien meilleure. Cela a inquiété les joueurs, qui craignent que la même chose ne se produise avec d’autres jeux intergénérationnels.

L’un des titres les plus mentionnés est Halo Infinite, qui est programmé pour Xbox Series X, Xbox Series S et PC, mais aussi pour les différents modèles Xbox One. Une partie de la communauté pense que 343 Industries devrait se concentrer sur les systèmes les plus puissants et oubliez la version pour les consoles de dernière génération.

Trouver: Halo Infinite a déjà une nouvelle fenêtre de lancement officielle

Certains joueurs veulent que Halo Infinite ne vienne pas sur Xbox One

Différents joueurs et fans de la franchise pensent que la meilleure chose pour Halo Infinite serait de ne pas atteindre Xbox One. Avec cela, 343 Industries éviterait de passer par une situation similaire à celle de CD Projekt RED avec Cyberpunk 2077.

Comme nous l’avons mentionné, la principale préoccupation des joueurs est que le matériel Xbox One n’est plus capable d’exécuter correctement le nouvel opus. Cela est dû au fait qu’il s’agit d’un jeu intergénérationnel également conçu pour les consoles et PC de nouvelle génération.

«Après la terrible sortie de Cyberpunk 2077 sur consoles, j’implore 343i d’abandonner la sortie Xbox One pour Halo Infinite. Le jeu a déjà été suffisamment critiqué tel quel et, pour réussir, il ne peut pas être arrêté par du matériel obsolète », a écrit l’un des acteurs concernés sur les réseaux sociaux.

Ainsi, une partie de la communauté estime que 343i ne devrait opter que pour une sortie Halo Infinite sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il est important de mentionner que la version Xbox One est toujours debout et que le studio n’a pas annoncé de changement de plans.

Après le terrible lancement de Cyberpunk 2077 sur consoles, j’implore 343 d’abandonner le lancement de la Xbox One pour Halo Infinite. Le jeu a déjà eu suffisamment de réactions négatives et, s’il doit réussir, il NE PEUT PAS être retenu par du matériel obsolète. pic.twitter.com/aY7qntheh2 – Archange470 (@ benoski73) 11 décembre 2020

Compte tenu des performances de Cyberpunk sur Xbox One (base), #HaloInfinite devrait-il être une exclusivité de la série S | X et ignorer ce qui est maintenant de dernière génération? – InsipidGhost 🎮👻 (@InsipidGhost) 10 décembre 2020

Opinion impopulaire: Halo Infinite devrait UNIQUEMENT être disponible sur Xbox Series X | S et PC. pic.twitter.com/kDIPdaDR2i – Red Dead Chief (@RedDeadChief_) 12 décembre 2020

La réalité est que Halo Infinite n’a pas forcément à passer par la même chose qui s’est produite avec Cyberpunk 2077. L’ambition des deux productions est différente et 343i sera probablement en mesure d’optimiser le jeu pour tous les systèmes avant son lancement. D’autre part, la Xbox a tout ce dont vous avez besoin même pour proposer le jeu en streaming s’il y a une barrière qui empêche ses débuts sur Xbox One.

Trouver: Craig the Brute de Halo Infinite sera plus beau à la première

Halo Infinite est en développement pour Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Regardez ce lien pour toutes les nouvelles liées à la nouvelle livraison.

La source