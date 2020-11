Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La version remasterisée de Silent Hill 2 créé par les fans pour PC continue d’être mis à jour, avec une version récente pleine d’améliorations, qui semble être la version finale. Édition améliorée de Silent Hill 2 est un projet géré par des fans de Silent Hill afin de relancer le deuxième volet de la saga, un jeu sans aucun doute emblématique que ces fans veulent faire passer au niveau supérieur.

Sur la chaîne YouTube intitulée “Ville de Silent Hill“, s’est consacré au téléchargement de vidéos avec les améliorations apportées au jeu, montrant ses progrès en termes de son, d’image et d’autres éléments du jeu d’horreur. Maintenant, ils ont publié ce qui serait la sixième vidéo et la version finale de Silent Hill 2.

Pour cette version, l’une des améliorations apportées concernait l’audio, qui a été converti en audio 3D positionnel, ce qui donne une expérience plus immersive dans le jeu. Il y a également eu une amélioration dans la gestion des effets visuels, tels que l’ombrage, l’intensité de la luminosité et la température de couleur. Un détail intéressant est que ces fans ont pu faire en sorte que le brouillard du jeu ait plus de résolution que sur PS2 et beaucoup d’autres détails raffinés tels que les corrections de bugs dans les jeux.

Il est à noter que cette œuvre est sans aucun type de soutien ou de ressources autre que celui de la poche de ses créateurs, étant un projet fait uniquement par affection et amour pour ce titre avec lequel plusieurs d’entre nous ont grandi et qui en a sans aucun doute marqué plus d’un.

