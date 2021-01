Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Si vous êtes un connaisseur de Ghost of Tsushima, vous saurez sûrement que Tsushima est une île japonaise qui existe dans la vraie vie. Île qui, en raison du succès retentissant du jeu, a acquis une grande popularité, attirant des touristes et des visiteurs des environs, mais pas seulement, mais l’île a également reçu beaucoup de soutien sous forme de dons pour sa restauration.

Selon VGC, l’île de Tsushima a récemment été frappée par un violent typhon, qui, parmi divers dommages, a réussi à effondrer une porte sacrée Torii, alors Yuichi Hirayama, un prêtre du sanctuaire Watatsumi à Tsushima, a lancé une page de financement participatif en novembre. pour aider à reconstruire la porte et ses environs.

L’effort de financement participatif s’est terminé dimanche avec plus de 540% de son objectif de 5 000 000 yens (47 500 dollars), recueillant plus de 260 000 dollars. Plus de 2000 personnes ont contribué au projet, principalement des joueurs de Ghost of Tsushima du monde entier.



“Nous avons reçu beaucoup de soutien de la part des joueurs du jeu Ghost of Tsushima qui se déroule à Tsushima, et je crois que c’est la direction de Dieu.”,“Je suis très reconnaissant pour le soutien de tant de personnes au cours d’une vie difficile en raison du coronavirus et de la situation économique difficile.” Hirayama a écrit sur la page de financement participatif.

Il Sanctuaire Watatsumi Il est situé au centre de Tsushima, dédié aux divinités Hikohohodemino Mikoto et Toyotamabime. Bien que le sanctuaire exact n’apparaisse pas dans le jeu Ghost of Tsushima, les joueurs peuvent visiter de nombreux monuments de l’île royale, de sorte que l’île attire souvent plusieurs visiteurs.

Pour les inconditionnels du jeu, la page Twitter du sanctuaire publie souvent des articles sur Ghost of Tsushima pour discuter de sa précision (ou de son manque) par rapport à l’île réelle. Donc, si vous voulez jeter un coup d’œil, vous pouvez le faire ici.

