Personne ne peut vraiment être en colère contre Bon Esponja, car le personnage adorable nous fait rire depuis plus de 2 décennies et toute inclusion liée au dessin animé est généralement la bienvenue. Cependant, l’arrivée du personnage vedette de Bikini Bottom n’a pas suffi à calmer les joueurs de Madden NFL 21, car même cet événement n’a pas détourné leur attention des critiques spécifiques qu’ils ont à l’encontre du dernier opus.

Même SpongeBob ne peut pas sauver Madden NFL 21

Hier. Le mode The Yard basé sur la compétition 6v6 inspiré d’Arcade de Madden NFL 21 a vu l’arrivée du contenu SpongeBob, à la fois avec des éléments uniformes et un nouvel emplacement inspiré du dessin animé légendaire. Bien que cela n’ait pas dérangé les joueurs du simulateur de football américain, il n’a pas été si bien accueilli car après le début du crossover, la critique n’a pas attendu l’état qui continue de garder le jeu et la franchise ces dernières années.

Tout le monde: Correction du mode Franchise Madden: pic.twitter.com/eWo7WLeGuK – Matt Hicks (@TheFF_Educator) 5 janvier 2021

Selon les commentaires des joueurs, ce qu’ils veulent, c’est que Madden NFL améliore l’expérience de jeu et prête attention aux différentes sections qui ont stagné avec le passage du temps et l’absence de concurrence. Ainsi, l’arrivée de SpongeBob SquarePants n’a pas eu l’accueil attendu et a servi de vitrine pour exprimer le mécontentement qu’il y a autour de Madden NFL 21.

Madden NFL 21 est disponible sur PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X et PS5. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

