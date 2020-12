Hinata fait partie du top 10 des noms préférés des garçons au Japon

L’anime Naruto a été l’une des séries les plus influentes de la société ces dernières décennies, et c’est que ces petits qui passaient des heures à regarder Naruto à la maison, ils sont actuellement parents et transmettent à leur tour que l’affection qu’ils ressentent pour Naruto envers leurs enfants.

Et pas seulement cela, mais aussi, selon études récentes menées au Japon, on a découvert que les Japonais ont progressivement laissé derrière eux noms communs du JaponAu lieu de cela, ils ont adopté le fait de nommer leurs enfants après certains personnages de Naruto. Voulez-vous savoir quels sont les plus populaires? Rejoignez-nous!

C’est le top 10 des noms les plus populaires au Japon

Ce type d’étude est effectué annuellement et il a été constaté que entre les années 2019-2020 certains noms tirés directement de l’anime Naruto étaient présents. Et le plus curieux, c’est que certains noms qui dans l’anime appartiennent à des personnages du genre féminin, pour les Japonais, ils sont Unisexe. Ci-dessous vous pouvez voir le 10 noms les plus populaires du moment, tant pour filles comme pour les enfants.

Top 10 des prénoms Naruto pour les naissances au Japon

Les prénoms de filles les plus populaires en 2020

Yui Tsumugi Mio Yuzuki Riko / Satoko Yua Yuna / Yuina Uta Rin Himari / Hinata / Hina

Les prénoms de garçon les plus populaires en 2020

Hiroto / Masato / Haruto Yamato Shin / Arata / Hajime Minato Asahi Ritsu / Richi / Ato

Hinata

Ren Itsuki / Tatsuki Aoi / Sou

Souhaitez-vous donner à votre enfant l’un de ces noms?

