Les fans de One Piece commentent et hallucinent avec le changement physique de Luffy après 900 épisodes

One Piece est l’un des anime actuellement la plus longue durée de vieet comptant sur plus de 950 chapitres il a été possible de voir au fil des ans un croissance des personnages, que ce soit dans la personnalité, la tenue et même physique.

Et l’un des personnages qui a souffert changements assez notables a été le protagoniste principal connu sous le nom de Monkey D Luffy, qui a parcouru un long chemin depuis qu’il est sorti du tonneau pour la première fois en tant que passager clandestin et a été présenté comme un jeune homme enthousiaste avec le rêve de devenir le prochain “Roi des pirates”. Mais, comment a été son évolution au fil des ans?

La magnifique évolution de Monkey D Luffy

Pour répondre à cette question, un adepte d’anime nommé xenowith1o a voulu partager un magnifique comparaison entre l’ancien Luffy qui naviguait au départ avec le personnage actuel. Bien que nous sachions qu’il existe un différence physique notable, le fan met également en avant la maturité du personnage et qu’il est désormais capable de prendre de grandes décisions, en particulier les plus risqués.

Logiquement, cette comparaison a étonné de nombreux adeptes d’anime et ils ont même commenté que la meilleure chose qui soit arrivée à Luffy a été d’être arrêtée à plusieurs reprises, comme chaque fois qu’il entre dans une prison, sa formation commence. Si vous voulez en savoir plus sur Luffy, découvrez sa dernière transformation à travers ce fan art.

