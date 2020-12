Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Grand Theft Auto est l’une des franchises les plus réussies de l’histoire du jeu vidéo et Grand Theft Auto V a été une étape importante pour Rockstar Games et Take-Two Interactive, l’un des jeux les plus vendus. Avec cet opus, lancé en 2013 et adapté aux générations suivantes, les deux sociétés ont trouvé une mine d’or qui a été exploitée depuis, ce qui a prolongé l’attente d’un nouveau titre. Cette situation a conduit à diverses rumeurs ou théories sur un hypothétique Grand Theft Auto VI et la plus récente a eu lieu avant GTA Online.

Il y a quelques jours, Rockstar Games a dévoilé le nouveau contenu inattendu de GTA Online, “The Cayo Perico Heist”, qui emmènera l’expérience criminelle vers un nouvel emplacement dans ce qui représente la plus grande mise à jour du composant en ligne. Ce prochain lancement, qui aura lieu le 15 décembre, a enthousiasmé la communauté GTA et il y a même ceux qui pensent qu’en plus d’être un échantillon des plans à venir, c’est aussi un aperçu de ce que pourrait être le nouvel opus. de la série.

Nous vous disons cela parce que, selon la communauté GTA, Rockstar Games aurait fait allusion à quelque chose lié à Grand Theft Auto VI, en supposant que cet épisode portait ce nom. Eh bien, comme le souligne IGN, certains fans ont remarqué que dans la bande-annonce de “Frapper Cayo Perico”, il y a des coordonnées qui, lorsqu’elles sont placées sur Google Maps, mènent à un endroit à la frontière entre la Virginie et la Virginie occidentale dont les chemins de terre dans les hautes montagnes, ils semblent former un V et un I, VI en chiffres romains pour être exact.

Capture: IGN

Tout comme il y a ceux qui pensent que Rockstar Games insinuerait quelque chose à propos de l’hypothétique Grand Theft Auto VI, il y a aussi ceux qui pensent que cela pourrait bien être une coïncidence, un simple œuf de Pâques ou un trolled par la société qui n’est pas étrangère aux rumeurs. à propos de la prochaine tranche de la franchise.

Jusqu’à présent, rien n’est connu sur un prochain Grand Theft Auto et ne sera pas connu, car Rockstar Games, contrairement à d’autres sociétés, affiche généralement des informations et des progrès sur leurs nouveaux projets au moment le moins attendu, de sorte que la même chose pourrait se produire. avec la rumeur Grand Theft Auto VI.

