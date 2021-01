La récréation dans le célèbre jeu de Mojang se veut complète, à l’échelle 1: 1.

En 2018, les fans de jeux de rôle ont accueilli un nouveau jeu vidéo, qui a surpris par sa proposition exigeant et réaliste: Kingdom Come Deliverance. Le titre de Studios Warhorse s’est avéré être un très bon jeu, et en effet un Succès pour le studio, puisqu’en été on apprenait qu’il avait dépassé les trois millions d’exemplaires vendus. Maintenant, certains fans préparent un curieux remake.

Comme vous le savez probablement, Minecraft est l’un des jeux qui plus de mods ont et plus de liberté qu’ils donnent aux joueurs pour faire littéralement ce qu’ils veulent. Maintenant, certains adeptes de Kingdom Come Deliverance font un remake dans Minecraft, échelle 1: 1. Ils ont l’intention de recréer le cartographie complète et nous verrons s’ils introduisent également de nouvelles fonctionnalités qui font du mod un Vrai RPG.

Et la vérité est que ce dernier c’est possible, car par exemple cette année la version définitive de Sorcellerie et magie, un mod Harry Potter qui est essentiellement un jeu dans Minecraft. Pour le moment il n’y a pas de date de départ pour ce remake, appelé Délivrance de l’artisanat du royaume, un drôle de nom en référence aux deux jeux vidéo concernés.

Si tu veux suivre le développement, sur la chaîne Twitch d’AmyGough, ils construisent et fabriquent directement le mod. Pour le classique Minecraft, les années ne passent pas et, en fait, cette 2021 viendra sa prochaine grande expansion. Et, si vous ne savez pas bien en quoi consiste Kingdom Come Deliverance et maintenant Tu es curieux, vous pouvez vous rappeler notre analyse de ce RPG.

