Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cyberpunk 2077 a été l’un des meilleures sorties de jeux vidéo au dernier moment. Le titre futuriste de CD Projekt Red a récupéré l’intégralité de son investissement en quelques jours et a généré des millions de ventes et de joueurs. Cependant il a également reçu beaucoup de critiques pour ses mauvaises performances sur les consoles de dernière génération, en raison de ses exigences techniques.

Maintenant, de nombreux joueurs de Xbox Ils demandent sur Internet que Halo Infinite, la prochaine aventure Master Chief arrive uniquement sur les consoles de nouvelle génération Xbox Series X / S, tout cela pour éviter que la même chose ne se produise qu’avec Cyberpunk sur les anciennes consoles.

Souviens-toi que Halo Infinite sortait avec la console en novembreBien qu’après avoir montré la bande-annonce de gameplay au milieu de l’année, ils ont été contraints de reporter en raison des milliers de critiques qu’ils ont subies pour l’aspect du jeu. Cela ne semble pas non plus une mauvaise idée dans le sens où les studios passent beaucoup de temps et de ressources à créer plusieurs versions de jeux vidéo. Peut-être pourraient-ils investir ces ressources dans la création d’une meilleure version pour Xbox Series X.



Il semble également difficile que Microsoft prendre cette décision, car depuis le début ils ont voulu rendre clair ils n’oublieront pas la Xbox One et ils veulent faire un système de divertissement intégré entre les deux générations et maintenant PC. Il faudra aussi attendre, au moins, jusqu’en septembre de l’année prochaine pour voir Halo Infinite.

Quelle que soit la décision, elle doit être annoncée à l’avance par Microsoft aux joueurs de décider de mettre à jour ou non leur console.

Opinion impopulaire: Halo Infinite devrait UNIQUEMENT être disponible sur Xbox Series X | S et PC. pic.twitter.com/kDIPdaDR2i – Red Dead Chief (@RedDeadChief_) 12 décembre 2020

Cyberpunk 2077 est la preuve que Halo Infinite devrait ignorer la Xbox One.https: //t.co/fdXA7Uhf5n – Windows Central Gaming (@WCGamingTweets) 10 décembre 2020

#HaloInfinite ne doit PAS se lancer sur Xbox One. Cela retardera beaucoup le jeu. Exemple, # cyperpunk2077 n’aurait pas dû sortir cette année sur les gens précédents car il fonctionne comme de la merde sur des consoles obsolètes. Le jeu aurait dû être retardé à nouveau et ne sortir que sur de nouvelles consoles. – xSaiboT 🎃 🦇 (@xSaiboTttv) 14 décembre 2020

Désolé, les propriétaires de Xbox One, mais j’espère que Halo Infinite n’est que de la prochaine génération, même si ce ne sera probablement pas le cas. https://t.co/zrkKUjPhvv – Boris 15 (@ YTBoris15) 10 décembre 2020

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord