La saison 5 du chapitre 2 de Fortnite a commencé il y a un peu moins de 2 jours et donne déjà beaucoup de choses à dire. Nous disons cela d’autant plus que certaines collaborations avec des propriétés très importantes ont déjà été révélées, notamment avec The Mandalorian et God of War, quelque chose d’inédit. Décidément, cette saison réserve plus de surprises comme celles-ci et les fans pensent que l’une d’entre elles est liée à Metroid.

Hier, nous vous avons dit qu’il y avait des indices qui suggéraient que Kratos arriverait à la Battle Royale, ce qui a été confirmé aujourd’hui. Par la suite, des informations non officielles ont été révélées indiquant que Microsoft fera de même et apportera le contenu Master Chief et Halo à Fortnite et les indices sont renforcés au milieu des attentes des fans.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les utilisateurs de Xbox ont été surpris de voir le logo PlayStation et Kratos dans le menu de leur console.

Eh bien, puisque PlayStation et – apparemment – Xbox vont collaborer, les joueurs pensent que Nintendo rejoindra également la fête avec Samus, le chasseur de primes spatiales.

Avant de penser que cette idée semble presque impossible, nous vous informons que cette saison a pour thème les gladiateurs et la chasse et la bande-annonce a révélé que le personnage de Fortntie Jonesy “rassemblait les meilleurs chasseurs de toutes les réalités”, une description qui Cela convient très bien à Samus. Malheureusement, contrairement aux cas de Halo et God of War, aucun indice ou information n’a été trouvé dans les fichiers du jeu indiquant une éventuelle collaboration avec Nintendo.

Le point zéro a été déterré et l’agent Jones a besoin de l’aide des plus grands chasseurs qui soient. Obtenez le Fortnite Battle Pass de la saison 5 aujourd’hui! Https: //t.co/yNqrVqn4ET pic.twitter.com/NTgmzy7gQa – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 2 décembre 2020

Samus est-il susceptible de se rendre à Fortnite?

Nous savons que cette idée pourrait être fascinante: avoir un jeu vidéo avec des icônes de toutes les grandes entreprises de l’industrie, Nintendo, Xbox et PlayStation. Cependant, nous vous rappelons que transférer la propriété à cette association serait quelque chose de très inhabituel, puisque Nintendo protège ses propriétés avec beaucoup de méfiance.

En outre, cela signifierait que le personnage est disponible au moins sur la Nintendo Switch, mis à part le fait qu’une fois acheté, les joueurs y auront accès pratiquement pour toujours.

Malgré ces limites, les utilisateurs ont laissé libre cours à leur imagination et envisagent les nombreuses façons dont la collaboration pourrait se produire. Il y a même des prédictions folles de certains utilisateurs, qui parlent de la possibilité que lors des Game Awards 2020 l’arrivée de Samus à Fortnite soit annoncée et pas seulement cela, mais Jonesy serait annoncé pour Super Smash Bros.Ultimate. Cette idée peut sembler un peu tirée par les cheveux, surtout si l’on considère à quel point Nintendo est conservatrice avec ses propriétés, mais nous vous rappelons que des choses étranges ont été vues dans l’industrie du jeu vidéo.

Prédiction des récompenses du jeu: Kratos Chef Samus dans #Fortnite. pic.twitter.com/LFgpDeJKvk – Greg Miller (@GameOverGreggy) 2 décembre 2020

Théorie du jeu: Cette saison Fortnite est basée sur Reality Crossovers + Bounty Hunting … Kratos a déjà été divulgué pour Playstation. La semaine prochaine, Jonesey Fortnite sera révélé pour Smash Bros.et Samus viendra à Fortnite en tant que chasseur de primes. – conar (@subtoconnorpls) 2 décembre 2020

Pensez-vous que Samus arrivera à Fortnite? Souhaitez-vous voir du contenu Metroid dans Battle Royale? Dites le nous dans les commentaires.

Avec l’arrivée de la nouvelle saison, de nombreux ajouts importants sont apparus, comme les Bars et les contrats. Sur cette page, vous pouvez trouver l’endroit où vous pouvez faire face au Mandalorien.

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

