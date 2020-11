Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Hier, nous vous avons informé que le présentateur Geoff Keighley avait révélé les nominés pour The Game Awards 2020. The Last of Us: Part II était le titre qui figurait en tête de liste avec 10 nominations dans diverses catégories. Ce n’est pas la seule chose dont les fans de PlayStation doivent parler, car un message de l’un des compositeurs de la série suggère qu’il y aura d’autres surprises à venir.

L’une des nominations les plus importantes que The Last of Us: Part II a reçues est pour sa bande originale et sa section musicale, qui a été fournie par Gustavo Santaolalla, le compositeur argentin qui a également participé à la livraison originale.

Le vainqueur créatif argentin de 2 Oscars via son compte Twitter s’est dit reconnaissant pour la nomination et a également montré sa gratitude à Naughty Dog et Neil Druckmanm (vice-président de l’étude) pour lui avoir offert cette opportunité.

Ce qui a attiré l’attention des fans et laissé leur imagination voler, c’est que Santaolalla ferme le message en déclarant que ce n’est “que le début”. Comme vous l’imaginez, cela pourrait être interprété de plusieurs manières et a donné lieu à de nombreuses spéculations de la part de ses partisans.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Neil Drukckmann a laissé entendre que Naughty Dog pourrait travailler en mode multijoueur pour The Last of Us: Part II.

Les fans pensent que Gustavo Santaolalla a fait allusion à un nouveau projet The Last of Us

La plupart ont pensé que ce message pourrait suggérer que le compositeur collaborera sur plus de projets avec Naughty Dog, mais les fans les plus aventureux pensent qu’il est lié à une éventuelle suite ou à un nouveau titre dans l’univers de The Last of Us: Part II.

Cependant, nous vous invitons à ne pas trop vous exciter et à penser que cela signifie une troisième partie de The Last of Us ou même DLC pour le dernier titre, puisque Santaolalla pourrait bien faire référence à l’adaptation télévisée de The Last of Us, puisque Il a déjà été confirmé qu’il fera partie du projet.

En termes de jeux vidéo, alors que le studio travaille probablement déjà sur un nouveau jeu pour PlayStation 5 après la sortie d’Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy et The Last of Us: Part II, il est peu probable que le nouveau projet soit lié à cette dernière franchise, en tenant compte du fait que la dernière tranche vient de faire ses débuts.

Nous vous rappelons que, si vous pensez que la bande originale devrait remporter le prix de la bande son et de la musique, vous pouvez voter pour ce titre sur la page des Game Awards 2020.

Félicitations !!!! “Juste le commencement …..” – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 19 novembre 2020

Que pensez-vous du message de Santaolalla? Souhaitez-vous que je continue à collaborer avec Naughty Dog? Dites le nous dans les commentaires.

The Last of Us: Part II est disponible uniquement sur PlayStation 4 et fonctionne comme un titre rétrocompatible sur PlayStation 5. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en visitant son dossier ou en consultant notre avis écrit.

