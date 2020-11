Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Thanksgiving Day aura lieu jeudi prochain, le 26 novembre. Le coronavirus (COVID-19) met en danger Macy’s Parade, un défilé qui a lieu à New York, aux États-Unis. Cependant, le défilé aura finalement lieu, mais avec quelques modifications afin de ne pas mettre la santé des gens en danger. Nous vous parlons de cette parade car The Pokémon Company y participera et beaucoup pensent qu’elle annoncera un nouveau jeu.

La Parade de Macy est une tradition de longue date, puisqu’elle a commencé en 1924 comme une parade traditionnelle et 3 ans plus tard, le premier ballon est apparu, celui de Félix le chat. Cette année aura lieu la 94e édition et le célèbre ballon géant de Pikachu tenant un bonhomme de neige, qui mesure 16,5 mètres de haut, 10,97 mètres de long et 8,83 mètres de large, refera son apparition, et cette année il aura 20 ans ans depuis sa première apparition.

Ce qui donne quelque chose à dire, c’est que dans le communiqué de presse publié par The Pokémon Company informe que, mis à part le ballon Pikachu, cette année, il enverra également une troupe de danseurs Pikachu qui effectueront une présentation électrisante et inviteront les fans à se connecter au événement pour découvrir pourquoi ils feront une apparition spéciale cette année.

Naturellement, cela a attiré l’attention des fans, car non seulement la société invite les adeptes de la marque, mais cela laisse également entendre que c’est quelque chose de spécial car dans cet événement, seul le ballon Pikachu apparaît (et les personnes habillées en Pikachu qui guidez-le) et non le Pikachu dansant.

The Pokémon Company pourrait annoncer un nouveau jeu dans la série

Certes, certains pensent que dans ce défilé, The Pokémon Company dévoilera le prochain jeu de la série principale. Il est important de se rappeler que cette année, il n’y avait pas de nouveau jeu Pokémon principal, mais Game Freak s’est plutôt concentré sur la sortie des extensions Pokémon Sword & Shield The Isle of Armor et The Crown Tundra.

Beaucoup pensent que ce sera le remake tant attendu de Pokémon Diamond & Pearl, ce qui ne semble pas très tiré par les cheveux, car Pokémon Sword & Shield n’est pas sur le marché depuis longtemps et il est peu probable qu’une suite arrive bientôt. Aussi, nous vous rappelons que Pokémon fêtera son 25e anniversaire l’année prochaine, donc il pourrait bien commencer par ses célébrations dans le défilé.

La parade de Thanksgiving de Macy sera diffusée à la télévision aux États-Unis jeudi prochain à partir de 8 h 00 et se terminant à 11 h 00 (heure de Mexico).

C’est le ballon Pikachu qui sera dans la parade de Macy

La société Pokémon commencera-t-elle déjà avec les célébrations du 25e anniversaire de la série? Pensez-vous que la société annoncera un nouveau jeu? Dites le nous dans les commentaires.

Nous en profitons pour vous dire que la bande-annonce du film Pokémon: Les secrets de la jungle avec le doublage latino-américain a été récemment révélée et il a également été annoncé comment les joueurs pourront obtenir Zarude, le nouveau Pokémon unique. Si vous souhaitez lire plus d’actualités liées à Pokémon, nous vous invitons à visiter cette page.

