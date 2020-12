Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo est connu pour surveiller de manière suspecte ses franchises. Cela est parfois très justifié, car cela empêche la réalisation de projets inappropriés de leurs franchises, mais à d’autres moments, cela élimine les projets prometteurs des fans qui ne cherchent pas à en profiter. Ces mesures rigides s’appliquent également sur les plateformes où la vidéo et un acte de cette nature ont récemment mis les fans tellement en colère qu’ils ont attaqué l’entreprise pour sa façon d’agir.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il est apparu il y a un peu plus d’un an que Nintendo avait lancé une croisade pour supprimer beaucoup de contenu de YouTube, car ces vidéos étaient des compilations de la bande originale du jeu de l’entreprise. À ce moment-là, certains YouTubers ont annoncé avoir reçu un avis de Nintendo pour supprimer le matériel en question afin d’éviter des problèmes de droits d’auteur, ce qui peut entraîner la suppression du compte.

Nintendo a bloqué un grand nombre de vidéos musicales à partir de leurs IP

Eh bien, le sujet avait donné de quoi parler, mais il s’est éteint. Cependant, c’était à nouveau sur les lèvres des fans après que GilvaSunner, l’un des youtubeurs qui a partagé ces actions de Nintendo l’année dernière, ait offert une mise à jour sur cette affaire.

Selon l’utilisateur, il y a quelques jours la division japonaise de Nintendo a bloqué définitivement une immense quantité de vidéos de la bande originale des jeux Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart Wii, Super Smash Bros.pour Nintendo 3DS et Super Mario Kart (SNES) ce qui signifie qu’ils ne seront plus disponibles sur la plateforme.

Les fans s’en sont pris à Nintendo pour ses actions

Dès que les fans ont appris comment Nintendo avait agi, ils se sont organisés pour informer l’entreprise de leur mécontentement. Ainsi, les utilisateurs en colère ont trouvé un tweet de Nintendo UK de l’année dernière dans lequel il a demandé à ses abonnés quelle est la pièce musicale préférée de The Legend of Zelda et dans les réponses, ils ont posté des messages avec l’image d’erreur sur YouTube indiquant que ” la vidéo n’est pas disponible »car« elle contient du contenu de Nintendo, qui l’a bloquée pour des raisons de droits d’auteur ».

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les réponses étaient innombrables et dans presque toutes les réponses étaient un mécontentement avec des notes de sarcasme.

😍😍😍 pic.twitter.com/jyxCvtMXak – Vaucha Mach (@vaucha_mach) 8 décembre 2020

Qui a fait cette modification? Parce que tu inondes ma maison de faits, bro, cracher. pic.twitter.com/cOhkrw7F4O – KH | Future (@ Future2KH) 9 décembre 2020

pic.twitter.com/MVB9RKz41f – Lewtwo (@Lewchube) 8 décembre 2020

Hmmm pic.twitter.com/S4pB3GwWga – ZackTheHoHoHokage (@BasedZack) 8 décembre 2020

Celui-ci me remplit toujours de la volonté de continuer quoi qu’il arrive, même au plus bas de ma vie. C’est tellement rassurant de savoir que je pourrai toujours l’écouter quand j’en ai le plus besoin pic.twitter.com/UAAB641MdJ – Lyra Phoenix (@LyraPhoenix) 9 décembre 2020

Même si vous avez le droit légal de le faire, vous en faites volontairement des collections de musique si intemporelles seront plus difficiles à trouver et, dans certains cas, effacées de l’existence. Même chose pour les roms, nous savons tous les deux que vous n’allez pas remettre une licence dans le futur sur NES pour le revendre jamais. pic.twitter.com/riuoynAYks – 🏴‍☠️Nasdorachi🏴‍☠️ (@Nasdorachi) 8 décembre 2020

Celui-ci, car il représente que les entreprises peuvent être gentilles avec ses fans et les laisser faire le travail des fans pour montrer leur amour pour la franchise pic.twitter.com/30yVBPHhgC – L’anarchie s’intensifie (@inetensifies) 9 décembre 2020

Nintendo a été impliqué dans plusieurs controverses avec ses fans

Nintendo est très protecteur de ses propriétés et en a pleinement le droit, nous vous avons récemment informé que la société japonaise a été impliquée dans la controverse de différentes manières, mais presque simultanément, précisément en raison de la fin des projets de fans non officiels.

La première controverse dont nous vous avons parlé était la façon dont Nintendo a forcé l’organisation d’un tournoi Super Smash Bros. Melee à s’arrêter parce qu’il utilisait un logiciel modifié pour jouer le titre en ligne. Ce mouvement a généré un immense mécontentement dans la communauté non seulement du jeu, mais aussi des autres dans le secteur du sport et ils ont apporté leur soutien. L’un d’eux était celui de Splatoon et, vraisemblablement, pour avoir fait référence à ce titre de combats dans un tournoi officiel de Nintendo, la société a annulé la diffusion en direct.

D’autre part, Nintendo a également arrêté la vente caritative de Joy-Con spécialement conçu pour honorer Etika, un youtuber qui s’est suicidé, et afin de faire don des bénéfices à une fondation de santé mentale, ce qui a également mis en colère les fans.

Que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que Nintendo devrait être un peu plus flexible pour plaire aux fans et développer ses franchises? Quelles autres alternatives pensez-vous que l’entreprise pourrait mettre en œuvre? Dites le nous dans les commentaires.

