Le 10 janvier, l’épisode 64 de l’anime de L’attaque des Titans, intitulé «Déclaration de guerre». Étant l’un des chapitres les plus attendus de la dernière saison de l’émission, de nombreuses personnes attendaient beaucoup du travail du Studio MAPPA et de son directeur, Teruyuki Omine. Bien que beaucoup soient satisfaits du produit final, certains n’étaient pas satisfaits et ont montré leur désaccord sur Twitter.

Quelques heures après la diffusion de l’épisode, les comptes officiels du Studio MAPPA et du réalisateur de l’épisode ont été bombardés de tweets qui se plaignaient de l’animation et du manque de bande sonore que beaucoup attendaient. C’est ce que le public est venu commenter.

«Il semble que des personnes toxiques ont attaqué le réalisateur Teruyuki Omine parce qu’il n’a pas mis la ‘bonne bande-son’ sur l’épisode 64 et c’est pourquoi il était déprimé. Vous êtes une gêne pour le fandom AOT, vous ne méritez pas le studio MAPPA et son personnel ».

Il semble que des personnes toxiques aient attaqué le réalisateur Teruyuki Omine parce qu’il n’avait pas mis la «bonne bande son» dans l’épisode 64 et pour cette raison il était déprimé. Vous êtes une honte pour le fandom d’AOT, vous ne méritez pas le studio MAPPA et son personnel. pic.twitter.com/oFsigkKKkA – Attaque contre les fans (@AttackOnFans) 12 janvier 2021

J’ai vu trop de gens se plaindre du choix médiocre et médiocre de la musique. Mais aussi, pourquoi la mauvaise composition visuelle? Un mur de fumée et un CGI médiocre pour seulement deux secondes d’animation à la fin. Le manga avait même une référence parfaite avec laquelle travailler ».

«En parlant d’Attack on Titan: Oui, l’animation Mappa ressemble à quelque chose que fait Queen Bee: faire une présentation PowerPoint des dessins du Manga. Je ne voulais pas monter à bord, alors j’ai pris mon temps là-dessus, mais je me retrouve à vouloir une qualité similaire à la première saison. “

En parlant également d’Attack on Titan: Oui, l’animation de Mappa ressemble à quelque chose que Queen Bee fait – faire une présentation PowerPoint à partir des dessins de Manga. Je ne voulais pas sauter dans le train en marche, alors j’ai pris mon temps là-dessus, mais je me surprends à souhaiter une qualité S1. – PapaUwU 🍿 DYM (@papauwuplays) 12 janvier 2021

«C’est juste mon avis mais je suis déçu. SNK devrait accorder plus d’attention aux détails, à l’animation, aux sons ambiants et à la musique de la scène finale… ils n’étaient pas les meilleurs. Ils n’ont pas utilisé la meilleure musique qu’ils avaient. Je pense que Jujutsu Kaisen est le plus précieux pour MAPPA “

«Je ne veux pas être du genre à parler mal, mais ce que je n’ai pas aimé, c’est le choix de la musique pour quand Eren s’est transformé, comme 2Volt ????? Je veux dire qu’ils se débrouillaient incroyablement bien avec Attack on Titan, mais j’ai bien aimé. “

Je ne veux pas être du genre à faire chier, mais ce que je n’ai pas aimé, c’est le choix de la musique pour quand Eren s’est transformé, comme 2Volt ????? Je veux dire qu’ils faisaient incroyable avec l’attaque des titans, mais j’ai aimé ig – elf🌿 (@ 81194elf) 10 janvier 2021

En réponse, Omine s’est excusé avec un tweet et a rendu son profil privé. Heureusement, le reste des fans, qui ont aimé l’épisode, ont décidé de partager des messages de soutien et de remerciement au studio responsable de l’anime, ainsi qu’à son réalisateur.

«Je ne suis pas très bon en anglais. Désolé. Je vais bien maintenant, j’ai ressenti son appréciation pour moi. Merci beaucoup! Je vais bien!”

Je ne suis pas très bon en anglais. Je suis désolé. Je vais bien.

Votre amour a déteint sur moi.

Merci beaucoup! – 大 峰 輝 之 teruyuki omine (@ teriteri5) 12 janvier 2021

Voici les réponses positives:

Je suis sûr que les gens qui ne savent pas ce qu’est Attack on Titan ont probablement paniqué quand #DeclarationOfWar était à la mode😂 pic.twitter.com/a0XukCqzgG – Nomoriah Gaming (@Nomoriah_) 12 janvier 2021

Après avoir regardé l’épisode #DeclarationOfWar. pic.twitter.com/TlGm7sMcd9 – Camille. (@cmllhggns_) 12 janvier 2021

Travail absolument incroyable, je ne changerais rien 👏🔥🔥🔥🔥🔥 # MAPPA #AttackonTitanFinalSeason #DeclarationOfWar https://t.co/EBKzFU5I1A – 🌟💚NickyB💚🌟 (@nicky_Bhatti) 12 janvier 2021

cela fait longtemps que je n’ai pas pu dessiner personnel, alors voici un wip #DeclarationOfWar #aot #AttackonTitanFinalSeason pic.twitter.com/rvnM6wFoqZ – Ky.viro (@KyViro) 12 janvier 2021

C’est étrangement différent de le regarder que de lire le manga. Chaque part de la désolation, de la vengeance, de la rage et du chagrin d’Eren est dans mon sang.

#DeclarationOfWar pic.twitter.com/eotIIlQMik – Jakobb Mikael (@jakobbmikael) 12 janvier 2021

Cela a commencé, sans revenir en arrière pic.twitter.com/fUhA3TmAgD – Musayed Ahmed Yash (@MusayedAhmed) 12 janvier 2021

Qu'est-ce que tu penses? Avez-vous aimé le nouvel épisode d'Attack on Titan?

