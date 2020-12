Sûrement maintenant que décembre est sur le point de commencer, vous avez lu sur les réseaux sociaux et parmi vos connaissances ceux qui attendent impatiemment la fin de 2020, la pire année, la plus malheureuse de toutes. Nous avons l’illusion heureuse que le 1er janvier sera une table rase; un nouveau départ. Rien de plus faux. La pandémie et les «malheurs» de cette année ne sont malheureusement pas de la malchance. Ils sont encadrés dans une crise planétaire que nous ne voyons pas ou ne voulons pas voir.

Crise pandémique et environnementale

Ces derniers jours, un rapport a été publié par la Plateforme intergouvernementale scientifique et réglementaire sur la diversité biologique et les services écosystémiques (IPBES) intitulé “Pour échapper à l’ère des pandémies” où lier clairement et fermement la pandémie actuelle à la crise écologique mondiale:

“Les mêmes activités humaines qui sont à l’origine du changement climatique et de la perte de biodiversité entraînent également le risque de pandémie par leurs impacts sur notre environnement. Changements dans la façon dont nous utilisons la terre; l’expansion et l’intensification de l’agriculture; et le commerce, la production et la consommation non durables perturbent la nature et augmentent les contacts entre la faune, le bétail, les agents pathogènes et les humains. C’est la voie vers les pandémies ».

Sur la base de ce qui précède, l’IPBES met en garde contre la possibilité de faire face à une toute nouvelle ère de pandémies si la crise planétaire n’est pas considérée comme le seul moyen de prévention au-delà de placer continuellement nos espoirs sur la capacité humaine et l’ingéniosité pour découvrir des vaccins contre le les mutations zoonotiques (virus qui mutent des animaux aux humains) qui émergent de pair avec la dégradation croissante de l’environnement.

Anthropocène: l’ère des impacts environnementaux

Ceci nous amène au contexte général de l’Anthropocène, un terme pour désigner l’époque géologique actuelle. L’Anthropocène est le moment où l’impact des activités humaines a été si profond qu’elles atteignent le record géologique. C’est la grande marque négative que notre espèce a laissée sur la planète en provoquant la perte accélérée de la biodiversité, l’effondrement des écosystèmes, le changement climatique, le manque de ressources, entre autres problèmes écologiques.

Sur cette base, nous devons comprendre l’Anthropocène comme une ère d’impacts et de menaces imminents. Une époque où tous ces risques environnementaux dont nous avons été avertis depuis des décennies, se transforment en menaces, en faits. Pendant longtemps, nous avons mis les problèmes environnementaux sous le tapis et nous fermons les yeux en ignorant tout ce qui est possible. Désormais, tout ce que nous ignorons délibérément retourne transformé en menaces imminentes.

Ainsi, nous avons vu la réelle menace des villes face au «Day Zero», le jour où les villes sont à court d’eau. De même, ce qui pourrait être évité pendant des décennies en ce qui concerne le changement climatique, maintenant nous avons déjà des impacts imminents et nous sommes confrontés à un scénario qui peut devenir catastrophique si nous n’agissons pas très rapidement et efficacement. Également, nous sommes confrontés à la disparition possible d’un million d’espèces animales et végétales si nous n’agissons pas en urgence.

C’est ce que nous devons comprendre de l’Anthropocène. Que nous entrons dans une ère d’impacts réels, de menaces imminentes et non de risques potentiels. Ainsi, si nous ne changeons pas de cap, nous serons constamment confrontés aux impacts d’une dégradation planétaire croissante.

C’est dans ce contexte que s’insère la pandémie actuelle. Pas comme un événement aléatoire et malheureux qui s’est produit. Ce n’est pas non plus une météorite qui “est tombée” sur nous sans raison ni faute. Ce n’est pas être au mauvais moment et au mauvais endroit. Il y a une raison particulière pour laquelle nous sommes enfermés en quarantaine alors qu’en dehors du record historique des ouragans est battu. Les deux phénomènes sont le produit de la crise environnementale résultant de l’activité humaine sur la planète.

Malgré tout ce qui précède, les histoires racontées en quarantaine nous racontent une série d’événements malheureux. D’une part, 2020 est considérée comme une année de très malchance. Nous avons hâte de changer la feuille de calendrier à 2021 dans l’espoir naïf et erroné que la pandémie et les problèmes s’arrêteront là.

En revanche, si ce n’est pas la malchance de 2020, on blâme “un chinois qui a décidé de manger une chauve-souris”. Cette perspective maintient le récit du malheur occasionnel, comme si quelqu’un avait jeté une peau de banane dans la rue avec laquelle j’ai glissé. En plus de cela, ce récit est non seulement faux, mais génère également de la haine. Les Chinois sont considérés comme les coupables de la crise, qui doivent être rejetés et exclus.

Il est probablement plus facile de considérer la pandémie comme un événement malheureux. D’une certaine manière, cela nous libère de la lourdeur de la gravité de la crise qui nous menace. Cependant, Si nous n’ouvrons pas les yeux et n’interprétons pas la situation à partir du cadre contextuel correct, nous ne comprendrons jamais la gravité de la crise environnementale.

Il est fort probable que ce ne soit pas la dernière éventualité ou la dernière pandémie. L’accélération de la dégradation de l’environnement nous confrontera continuellement à des événements similaires. La pandémie a montré à maintes reprises que ce n’est pas quelque chose que nous pouvons enfoncer sous le tapis et normaliser. Il en va de même pour les différents impacts du changement climatique et de la crise environnementale actuelle: nous ne pourrons plus l’ignorer. Que nous le voulions ou non, nous devrons y faire face. C’est ce que signifie entrer dans le temps de l’Anthropocène et de ses menaces.

Ne laissons pas le récit de la pandémie se propager comme un événement malheureux. C’est extrêmement nocif, car obscurcit notre conscience de la crise environnementale et ne nous permet pas d’assumer l’urgence d’agir. C’est pour tout ce qui précède que nous devons encadrer la pandémie dans le récit de la crise environnementale mondiale.

*****

Dr Luis R. Fernández Carril Il est chercheur en éthique environnementale et politique climatique internationale et professeur au Tecnológico de Monterrey, campus de Puebla. Il est actuellement membre et auteur principal du Groupe de travail II du Groupe d’experts intergouvernemental des Nations Unies sur l’évolution du climat (GIEC) pour le 6e rapport d’évaluation. Il a été conseiller législatif puis secrétaire technique de la Commission spéciale sur le changement climatique du Sénat de la République, législature LXIII de 2015-2018. Ses principaux axes de recherche sont la gouvernance environnementale internationale, les négociations internationales sur le climat, l’adaptation et la résilience et l’éthique du changement climatique. Il a publié des articles et donné des conférences aux niveaux national et international dans des lieux tels que l’Université d’Oxford, l’UNESCO à Paris, l’Université de Yale et l’Université calédonienne de Glasgow en Écosse.

Twitter: @ fernandezluis83