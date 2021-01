2020 restera dans les mémoires comme l’année où le cinéma a changé pour toujours, et les films de 2020 donneront beaucoup de choses à dire. Et bien qu’il ne soit toujours pas clair s’il l’a fait pour le meilleur ou pour le pire, la vérité est que l’urgence sanitaire du coronavirus a poussé l’industrie cinématographique dans une direction entièrement nouvelle.

Celui qui indique que le septième art devra affronter défis spécifiques. Une transition compliquée entre les technologies traditionnelles et nouvelles. Comment le public va-t-il réagir à une telle transformation? À quoi le public peut-il s’attendre pour la prochaine décennie?

On ne sait toujours pas exactement où peuvent conduire les changements que le cinéma assimile difficilement. Malgré cela, cette année inhabituelle a laissé une belle collection de films. Nous vous laissons une compilation des œuvres qui nous ont rappelé ces derniers mois.

‘Tenet’, entre le débat du bien et du mal

Les avis sont partagés autour des travaux les plus récents du réalisateur britannique. Pour certains, c’était un risque calculé qui n’allait pas tout à fait bien. Pour d’autres, la plus grosse déception de l’intéressante filmographie du réalisateur. Pour la plupart du public, un inconnu qui tente toujours de trouver sa place.

Le fait est que le film de Nolan est un hommage au cinéma de spectacle. Cela a également pris le poids et le risque de s’appuyer sur la projection traditionnelle au milieu de l’une des crises les plus difficiles du cinéma.

Qu’est-ce qui rend Tenet si controversé? En plus de son intrigue cryptique, il y a le fait que Nolan analyse les idées qu’il a approfondies pendant une grande partie de sa carrière de manière incomplète. Ou du moins pas avec les compétences habituelles.

Le large éventail de sujets couverts par l’argument renvoie à un type de cinéma qui interpelle et exige beaucoup plus du public. Serait-ce votre côté le plus doux? Ce n’est pas encore clair. Ce qui est évident, c’est que c’est un film d’une ampleur suffisante pour faire partie de l’histoire de cette année 2020 difficile.

‘Mulán’, le test décisif de Disney Plus

Réinventer un classique n’est jamais facile. Le film d’animation emblématique de 98 est devenu l’emblème d’une nouvelle race d’héroïne. Celui qui a laissé de côté les clichés habituels des soi-disant princesses Disney.

Le Mulan animé était une femme d’armes à prendre. Aussi avec une profonde humanité, un sens de l’humour et une volonté. Une œuvre d’art dans un regard sur un nouveau type de féminité dans lequel l’usine Mickey Mouse a été pionnière.

Pour sa version Live Action, Disney a décidé de prendre beaucoup plus en compte la version originale de l’histoire du guerrier mythique que le film d’animation d’il y a deux décennies.

Cependant, l’adaptation 2020 de Mulan a été une déception pour les fans. Dans une tentative de combiner une histoire traditionnelle avec des éléments ethniques forts avec une histoire d’aventure, Caro a fini par réaliser un film erratique.

‘Wonder Woman 1984’, la cerise sur un sombre 2020

Bien que les premières critiques du film parlent d’un spectacle brillant qui a répondu aux attentes très élevées des fans. En fait, la suite directe du blockbuster de 2017 perd un peu de rythme et de flair dans sa réinvention de l’ère Reagan.

Le personnage joué par Gal Gadot a eu un voyage rapide et compliqué Au cinéma: à partir de ses débuts qui ont fait de lui l’un des films les plus rentables de l’univers élargi DC Cinematic, il est devenu l’un des personnages principaux de la Justice League de Zack Snyder.

La transition a été compliquée et a forcé Wonder Woman à porter sur ses épaules agiles un échec monumental de l’intrigue, dans lequel sa simple présence était l’un des points les plus élevés. On s’attendait à ce que sa suite soit une nouvelle opportunité pour DC de montrer pleinement l’un de ses personnages les plus réussis et la confirmation de la vertu de l’univers Amazon comme essentiel pour la version cinématographique du monde de l’édition. Ce n’était pas.

Wonder Woman 1984 arrive à peine. En réalité, sa plus grande critique est que le film est bien plus ambitieux qu’efficace. En plus du fait que Gadot, la star absolue du premier film, doit affronter cette fois une brillante Kristen Wiig et un splendide Pedro Pascal. Les deux méchants deviennent le point central de l’attention.

En fin de compte, Wonder Woman 1984 est une histoire sur la renaissance et le pouvoir personnel, racontée correctement, mais avec des moments très prévisibles et pas de brillance.

Greyhound, une production de cinéma maison

Cette merveilleuse version de l’épopée nautique racontée dans le roman de 1955 Le Bon Pasteur a été l’une des premières victimes de la fermeture des cinémas du monde entier.

Le film montre les détails de la tentative de la marine allemande de couler la flotte marchande qui a transporté du matériel de guerre en Grande-Bretagne depuis les États-Unis. Conçu pour le grand écran, le film est un mélange étonnant de scènes numériques de guerre au milieu de l’océan. Il utilise également toute la spectaculaire de l’affichage d’une batterie d’effets spéciaux pour montrer les navires et les navires avec un niveau de détail historique étonnant.

Comme si cela ne suffisait pas Tom Hanks dirigeait le casting, dans d’autres de ses performances mesurées, efficaces et discrètes.

Mais en raison des 40 obligatoires qui ont obligé les cinémas à fermer dans la plupart des régions du monde, le film a fini par sortir sur Apple TV Plus. Et bien que ce ne soit pas entièrement un échec, le changement a fini par affecter l’objectif central d’un film, dont l’échelle et le centre émotionnel étaient destinés au grand écran.

Le sentiment d’émerveillement, qui aurait pu être véhiculé par les splendides scènes d’une projection cinématographique traditionnelle, éclipsé sur les ordinateurs portables et les téléviseurs. Même la performance efficace et distante de Hanks – dépeignant un capitaine qui compte sur son sang froid pour réussir – a été qualifiée de superficielle et même fastidieuse.

‘The Trial of 7’, ne manquez pas les films Netflix

Sorkin réalisant une histoire avec des connotations politiques est peut-être le meilleur match pour n’importe quel scénario. Beaucoup plus si le film a une distribution luxueuse dirigée par le lauréat d’un Oscar Eddie Redmayner et un brillant Sacha Baron Cohen.

La pièce de Sorkin a eu la double pression de raconter un drame judiciaire et politique qui a marqué l’histoire des États-Unis à un moment particulièrement difficile. Et faites-le aussi sans tomber dans les lieux communs des deux sexes.

Le film réussit, mais pas de la manière attendue par une grande partie du public. Sorkin prend la décision intelligente de transformer le drame en un questionnement agile sur le mode de vie américain, ses idéaux brisés et la conception fragile du bien et du mal d’une culture étonnée de ses propres excentricités. Le résultat est un film d’une grande vitalité, qui raconte une histoire familière d’une nouvelle dimension.

‘Soul’, Pixar dans sa forme la plus pure

Les premières critiques l’ont appelé le plus Pixar de tous les films Pixar. Il avait raison de le faire. Cela malgré les doutes et les soupçons que Disney a décidé de déplacer sa première des cinémas vers sa plate-forme de streaming suscité. Ce n’était qu’une concession pour son nouveau projet en ligne et le meilleur cadeau de Noël imaginable.

Cette aventure émotionnelle raconte avec une beauté douloureuse l’histoire d’un professeur de musique amateur qui meurt et doit affronter le transit de son âme vers une toute nouvelle couche. Le scénario module l’ensemble des émotions extraordinaires, à la manière exquise d’un bon Jazz.

Soul est une œuvre sensible et précise qui établit un équilibre splendide entre la notion de vie, de mort et tous leurs mystères, sans recourir à autre chose que le rire et un tendre sens de la beauté.

C’est peut-être la production la plus puissante de l’année et celle dont nous nous souviendrons au cours de la prochaine décennie. L’espoir s’incarne au milieu d’une année d’incertitudes.

‘Borat Subsequent Moviefilm’, l’humour noir pour une année noire

Le journaliste kazakh le plus connu de la planète est de retour. Et il l’a fait à sa manière: brusquement, sans que personne ne soupçonne son retour et plein de polémique.

Le personnage bizarre de Sacha Baron Cohen, qui a pris d’assaut les écrans de cinéma en 2006, a trouvé le moment idéal pour retourner dans les rues des États-Unis en 2020. Dans une année chargée d’incertitudes, de changements soudains et un débat politique houleux, Borat est devenu le symbole imprévisible d’une série de questions nécessaires sur l’incertitude.

Le film conserve le même style agité et frénétique que le précédent et accentue la satire moqueuse du côté sombre du mode de vie américain. Chargé de situations hilarantes, inconfortables et controversées, Borat rappelle pourquoi le cinéma moderne consomme des symboles culturels à une vitesse vertigineuse.

Filmé secrètement pendant la pandémie Et vendu en nombre record à Amazon Prime Video, ce film représente toutes les peurs et les douleurs d’une société ambiguë, rendu avec une cruauté particulière et dans toute sa naïveté ridicule. Peut-être son plus grand triomphe.

«Mank», un possible Oscar?

Avant sa sortie, il s’appelait une œuvre d’art et le meilleur film d’une année avec peu d’œuvres de cette catégorie. Ensuite, il y a eu un débat sur sa pertinence. Ce qui semble être une intrigue désordonnée et son approche du monde du cinéma sous un angle exclusif, pour les connaisseurs familiers avec ses rudiments.

Il a également été débattu que Fincher avait réalisé son film le plus ambitieux visuellement, juste pour la tenir sur le script spongieux signé par son défunt père, Jack Fincher. Le critique spécialisé était divisé. Le public était engagé dans de longues discussions, et même certaines personnalités hollywoodiennes ont fait des commentaires sur l’intrigue, délicate, élégante et extrêmement subtile. Ce sur quoi tout le monde était d’accord, c’est que Mank est un grand film, compliqué, sans compromis.

“ The Hole ”, les films Netflix à la rescousse pendant la détention

Énigmatique, existentialiste et philosophique, ce film surprend par la mise en scène d’un récit où prévalent l’avidité, la peur, le besoin de survie et la recherche d’identité, le tout assaisonné d’un décor dystopique dans lequel rien ne semble très Clair.

Le travail de Gaztelu-Urrutia a forcé les cinéphiles du monde entier à débattre d’une fin avec l’air d’une pièce tragique. Mais cela englobait aussi le centre moteur de l’intrigue: le besoin de trouver un sentiment de voracité et la conscience sauvage de l’existence que le scénario montre dès ses premières scènes.

La prémisse tenue par El Hoyo ne clarifie pas ce qui se passe dans ce prison? clinique psychiatrique? Lieu de détention? école? Il ne le fait pas en raison de la nécessité de l’argument de mettre le spectateur au défi de tirer ses propres conclusions.

Les niveaux d’horreur augmentent – et nous l’entendons littéralement – à mesure que le temps et la peur passent, entre des couches de symbolisme qui se chevauchent et la recherche de sens. Sans aucun doute, l’allégorie la plus directe à 2020 de tout le répertoire cinématographique de l’année.

