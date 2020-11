Le contenu éphémère a fini par atteindre presque tous les coins d’Internet. Ils ont commencé sur Snapchat et leur utilisation s’est imposée petit à petit, apporter le format “ histoires ” à une multitude d’applications et de services. Ils sont sur Instagram, sur Facebook, sur Telegram, sur WhatsApp et, oui, ils viennent également de Twitter.

La marque les a mis un nom assez facile à retenir, Fleets, et il s’agit d’un contenu qui disparaît dans les 24 heures suivant sa publication. Comme dans le cas des autres applications, nous ne parlons pas de tweets normaux mais de publications conçues pour profiter de l’écran vertical du téléphone mobile avec des effets, des gifs et d’autres options disponibles.

Tweets plein écran avec effets

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, avec Fleets, la façon dont nous partageons le contenu sur le réseau est modifiée. Nous n’avons plus que des textes cousus sur des vidéos, des animations ou des photos avec des liens attachés ou non. Désormais, les photos sont partagées en plein écran et nous avons des accessoires à ajouter au collage résultant qui sera notre flotte.

Les flottes disparaîtront automatiquement 24 heures après avoir été créées et partagées et seront situées dans une partie localisable de l’application, afin qu’elles ne disparaissent pas comme le reste du contenu de notre chronologie. Twitter imite en fait le format d’interface d’autres applications populaires et placer les flottes sur le dessus, donc nous les verrons dès que nous ouvrirons l’application, au-dessus de la rivière des tweets normaux.

En plus des flottes, les conversations arrivent uniquement en audio

Les flottes seront non seulement là pour être consommées, mais nous pourrons également interagir avec elles. Les réponses qui leur seront adressées seront envoyées aux utilisateurs sous forme de messages directs, ce qui se produira également avec les réactions à leur égard car oui, nous aurons des émojis pour envoyer des réactions rapides. Aussi, logiquement, Twitter facilitera le partage de vos tweets directement en tant que flotte, à la manière des publications d’autres réseaux similaires.

Mais que les flottes ne soient pas celles qui monopolisent les nouvelles de Twitter dans leur publicité. La messagerie vocale arrive également et c’est que nous pourrons créer des groupes avec lesquels nous ne pouvons communiquer que par messages vocaux et à tour de rôle, comme s’il s’agissait d’un appel. Nous verrons comment ils fonctionnent. Les flottes arriveront “ dans les prochains jours ” sur iOS et Android, ce ne sera donc qu’une question de temps avant qu’elles ne soient disponibles

Partagez des Tweets qui disparaissent: les Flottes arrivent, le format de l’histoire Twitter qui s’évapore en 24 heures