Il semblait que Google avait oublié Android Auto après avoir présenté l’Open Automotive Alliance et son idée d’amener Android aux voitures, même si aujourd’hui nous avons des nouvelles de certaines des améliorations les plus demandées dans Android Auto telles que la personnalisation … nouveau, google?

Écrit par Damián García

Ce ne sera pas un succès tant que les constructeurs automobiles ne nous faciliteront pas la vie avec une connectivité sans fil et une plus grande facilité d’intégration et d’utilisation, mais la vérité est que malgré l’Open Automotive Alliance et son idée d’apporter Android aux voitures – quelque chose qui Volvo l’aimait plus que quiconque – il semble que Google n’abandonne pas encore Android Auto présentant certaines des améliorations les plus attendues et demandées par les utilisateurs.

En fait, nous savons déjà que tous les mobiles mis à jour pourront utiliser Android Auto sans fil si la voiture le permet, et aussi que le nombre de marques et de véhicules compatibles continue de croître, bien que les utilisateurs ne cessent de demander un plus grand nombre d’applications et plus d’options de personnalisation sur le bureau simplifié, spécialement conçu pour augmenter la sécurité au volant, laissant toute l’importance à l’Assistant Google.

Maintenant, 9to5Google présente le améliorations attendues par les développeurs avec les traditionnelles décompilées, qui permettent d’analyser à la loupe la dernière version d’Android Auto, v5.8, qui a apparemment déjà des chaînes dans son code qui ils donnent un aperçu d’un avenir avec des papiers peints personnalisable également dans l’interface Android pour la voiture.

Android Auto vous permettra bientôt de sélectionner des fonds d’écran et de configurer des raccourcis personnalisés pour l’Assistant

Dans ce cas, nous avons non seulement la bonne nouvelle de cela possibilité de personnaliser le papier peint, demande féroce des utilisateurs, et il y a deux nouvelles très importantes que nous verrons bientôt dans Android Auto, la seconde est raccourcis personnalisés pour l’Assistant Google dans l’environnement du véhicule.

Le seul mais de tout cela est que malheureusement nous ne pourrons pas choisir le fond d’écran que nous voulons dans notre galerie, et c’est Google proposera une collection prédéfinie que nous connaissons déjà, et que nous vous montrons directement ici:

Les paramètres de fond d’écran ne sont pas encore actifs, mais il est déjà dans le code de l’application avec ces images prédéfinies, bien qu’évidemment d’ici au lancement officiel, il pourrait y avoir des changements dans la fonctionnalité. En fait, les développeurs eux-mêmes pointent ces arrière-plans personnalisés avec une chaîne appelée “custom_wallpaper_selection_title”, mais il ne semble pas que cette possibilité se produise au départ.

En ce qui concerne les raccourcis de l’Assistant Google, il semble que l’une des possibilités les plus attendues par les utilisateurs se rapproche enfin, et c’est maintenant Android Auto prend déjà en charge divers raccourcis de l’Assistant pour les rendez-vous du calendrier et d’autres options de base.

Désormais, il semble que Google offrira enfin la possibilité de personnaliser ces raccourcis à partir de zéro, à l’aide de l’option «Personnaliser le menu de l’application» de l’application Android Auto. Écrivez simplement le texte que vous voulez dire à l’Assistant Google, donnez-lui un nom et une icône lors de l’enregistrement, et vous avez terminé.

Déjà en tant que “ piste bonus ”, dans les chaînes de code que vous pouvez voir Compléter les routines de l’Assistant Google qui pourraient revenir à Android AutoBien que les nouvelles routines soient disponibles depuis le début de l’année, elles ne sont pas officiellement compatibles avec le bureau Android pour voitures. En 2018, un embryon de ces routines fonctionnait déjà depuis un certain temps dans Android Auto.

Enfin, de nouvelles chaînes anticipent un avis dans Android Auto qui expliquerait que Les serveurs VPN pourraient bloquer le bon fonctionnement de l’application, quelque chose que nous ne connaissons pas sur ses motivations mais qui pourrait indiquer qu’Android Auto cessera bientôt de fonctionner si nous gardons les services VPN activés.

Ils ne sont pas trop de nouveauté ni trop juteux, mais au moins quelque chose est quelque chose et Google nous montre qu’Android Auto est toujours en vie et attendre que les constructeurs automobiles nous facilitent également la vie avec la connectivité sans fil du service… Ou est-ce que quelqu’un branche toujours son mobile dès qu’il allume la voiture?

