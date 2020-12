Le Samsung Galaxy A51 a été l’un des membres les plus intéressants du milieu de gamme du fabricant coréen en 2020. Un design qui rappelle le Galaxy S20, une section photographique décente, écran AMOLED et une batterie qui m’a coupé le souffle.

Des mois après son lancement, le design du successeur de ce téléphone, le Samsung Galaxy A52, a été divulgué sur OnLeaks. Même formule avec un peu de raffinementPour celui de “si quelque chose fonctionne, n’y touchez pas”.

Le design de la génération précédente, mais plus raffiné

Le nouveau Samsung Galaxy A52, selon la fuite OnLeaks, Il aura un design assez similaire à ce que nous avons vu la dernière génération, mais plus grand. Ses mesures seront de 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, encore plus grandes et plus épaisses que le modèle précédent, qui avait des dimensions de 158,5 x 73,6 x 7,9 mm.

Ce mobile, comme son prédécesseur, sera en plastique, mais fini pour imiter le verre, accompagné de formes géométriques

Son dos aura la finition Samsung ‘Glasstic’, un plastique qui simule le verre, avec des formes géométriques assez frappantes dans le cas de ce modèle. Le principal changement que nous apprécions est que le module caméra est maintenant beaucoup plus frappant. Il maintient les quatre caméras, mais se démarque beaucoup plus (nous l’espérons, en raison de changements pertinents au niveau du capteur).

Sur le devant, en fonction de la filtration, nous continuerons avec un design assez épuré, avec un petit trou dans l’écran et des cadres très réduits. La palette de couleurs comprendrait également le bleu saisissant de la génération précédente, bien que dans les rendus, il semble être un peu plus clair.

Les spécifications techniques ne sont pas connues, mais il est attendu un écran AMOLED avec une résolution Full HD +, une grosse batterie et un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, ainsi qu’une prise casque 3,5 mm, ce qui semble confirmé par la fuite. Le prix serait un peu élevé, environ 499 $.

