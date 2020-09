La tablette iPad Air de 4e génération qu’Apple lancera mercredi devrait offrir une fonctionnalité inédite sur les autres modèles d’iPhone ou d’iPad jusqu’à présent.

Une série de fuites indique que la nouvelle tablette aura un capteur Touch ID intégré dans le bouton latéral, ce qui rend possible un design de type iPad Pro tout écran.

L’iPad Air 4 devrait également comporter une puce A14, qui est le même processeur puissant de nouvelle génération qui alimentera les téléphones iPhone 12.

Le premier événement de presse majeur d’Apple après la WWDC ne présentera aucun iPhone, comme cela devrait être le cas pour une conférence de presse à la mi-septembre. Le nouveau coronavirus a eu un impact sur la vie quotidienne, modifiant ainsi le calendrier de l’iPhone d’Apple. Apple a déjà confirmé que les nouveaux iPhones seront lancés à un moment donné en octobre, certaines rumeurs prétendant que la série iPhone 12 ne sera dévoilée que le mois prochain. Apple devrait lancer une variété de nouveaux produits mardi, avec Apple Watch 6 et iPad Air 4 étant les stars de l’émission.

Nous avons déjà commencé à entendre parler de la nouvelle tablette de milieu de gamme il y a quelques jours, lorsque nous avons appris que l’appareil présenterait le même design tout écran que l’iPad Pro. Pour y arriver, Apple a dû supprimer le bouton d’accueil, sans compromettre la sécurité qu’offre une solution de déverrouillage biométrique. C’est pourquoi l’iPad Air est censé introduire une toute nouvelle fonctionnalité de sécurité qui n’a jamais été vue sur aucun autre iPhone ou iPad. Il s’agit d’un bouton de veille avec un bouton Touch ID intégré. L’alternative la plus coûteuse consiste à utiliser Face ID, mais le système de reconnaissance faciale 3D est pour l’instant exclusif à l’iPad Pro. Ce n’est pas le seul secret divulgué par l’iPad Air de 4e génération. À quelques heures de la conférence de presse virtuelle d’Apple le 15 septembre, quelques fuites distinctes nous ont offert de nombreux détails supplémentaires sur la nouvelle tablette.

Un fuyant Weibo qui porte le nom de Kang a été précis avec diverses fuites Apple dans un passé récent par AppleTrack. Cette personne a publié un résumé des spécifications du nouvel iPad Air qui rend la tablette encore plus excitante.

L’appareil est peut-être une tablette de milieu de gamme, mais il fera vibrer la puce A14 d’Apple qui devrait également alimenter la série iPhone 12, selon Kang. La tablette comprendra 64 Go de stockage de base, un grand écran 10,8 / 9 pouces, des haut-parleurs stéréo et la prise en charge de Touch ID. Cependant, Kang ne dit pas où va le bouton Touch ID.

Le fuyant a également déclaré que le nouvel iPad Air prend en charge l’Apple Pencil et le nouveau Magic Keyboard et sera disponible en cinq couleurs, dont l’or, l’argent, le gris, le vert et le bleu. Enfin, l’iPad Air de 64 Go débutera à 599 $, soit 200 $ moins cher que l’iPad Pro le plus abordable.

Nouvelles spécifications de l’iPad Air, de l’iPad et de l’Apple Watch. Source de l’image: Evan Blass

Par ailleurs, Evan Blass a publié quelques détails sur le prochain événement Apple sur Twitter, révélant de prétendues spécifications iPad Air de 4e génération dans le processus. Selon lui, la nouvelle tablette milieu de gamme fonctionnera sur la puce A14 et comportera un port USB-C, tout comme les modèles Pro. La fuite qui nous a dit que la tablette comporterait un bouton d’alimentation Touch ID a également affirmé que la tablette aurait une connectivité USB-C plutôt que Lightning.

Enfin, un initié bien connu d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré dans une note aux investisseurs adressée aux clients vus par . que le nouvel iPad Air comportera un Touch ID dans le bouton latéral au lieu de Face ID. L’analyste a déclaré que «davantage de nouveaux modèles d’iPad adopteront le côté Touch ID à partir de 2021», sans faire référence à des modèles d’iPad spécifiques.

Comme le montre la fuite de Blass ci-dessus, Apple devrait également abandonner un nouvel iPad de 8e génération mardi, mais la tablette d’entrée de gamme restera probablement fidèle au design de l’année dernière, avec un bouton Touch ID régulier.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.