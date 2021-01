Malgré l’arrivée croissante de nouveaux modèles, au début de la course des smartphones pliables, il n’y avait que deux modèles: le Galaxy Fold de Samsung était étiqueté “innie” en raison de la façon dont le pli de son écran était pris dans sa partie “interne”. ; et le Huawei Mate X, catalogué comme “outie” en exposant son écran flexible à l’extérieur. Les deux modèles avaient leurs avantages et leurs inconvénients mais, étant donné que Samsung a déjà réussi à sortir d’autres pliages fonctionnels, il semble que le Huawei Mate X2 opterait enfin pour un virage total vers cette approche.

Alors au moins ils l’ont partagé à partir du compte Digital Chat Station sur Weibo, qui, loin de se limiter à confirmer ces spéculations, se sont également aventurés à nous anticiper. les spécifications supposées de ce terminal.

Selon ces informations, le Huawei Mate X2 aurait un écran principal “ interne ” de 8,01 pouces à 90 Hz avec une résolution de 2480 × 2200 pixels, et un deuxième écran “externe” qui restera à 6,45 pouces, avec une résolution de 2700 × 1160. Bien que sans aucun doute le plus intéressant sera le choix de son processeur, qui en raison des restrictions toujours présentes des États-Unis, serait “Limité” à l’utilisation du nouveau Kirin 9000, présent dans la famille Mate 40 actuelle et attendu dans les prochaines séries P50 et Mate 50.

Ainsi, la présence d’une batterie de 4400 mAh avec une capacité de charge Super Flash de 66 W, et une conception de caméra quadruple, menée par un objectif principal de 50 mégapixels.

Cependant, compte tenu de l’accès limité aux ressources et aux composants, les analystes prévoient que La production de smartphones de Huawei chutera cette année, quelque chose qui fait sans aucun doute de 2021 un scénario plus qu’inopportun pour libérer un terminal aussi risqué et coûteux que celui-ci.

Cependant, si ces fuites sont comblées, il ne faut pas tarder à voir une petite avancée de Huawei, avec au moins un petit teaser qui confirme la date de sa présentation, prévu pour février prochain, coïncidant exactement deux ans après le lancement du Mate X.