Les caméras iPhone d’Apple pourraient à l’avenir adopter des circuits imprimés à base de polymère à cristaux liquides (LCP) afin de leur permettre de transmettre des images haute résolution à des vitesses plus élevées, selon des sources de l’industrie dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple (via DigiTimes).

L’utilisation de PCB flexibles basés sur LCP dans les modules d’objectif de caméra a été liée à l’introduction de la 5G haute vitesse dans la gamme de smartphones d’Apple, ainsi qu’à la prévalence croissante des applications de vidéo en direct et de réalité augmentée.

Les PCB LCP pourraient également être massivement adoptés dans les modules d’objectif de caméra ‌iPhone‌ à l’avenir pour prendre en charge la transmission d’image à grande vitesse, ont déclaré les sources, estimant que les données d’image seront de plus en plus compliquées à l’ère de la 5G et qu’une transmission à haute vitesse sera nécessaire pour permettre une -les images de résolution dans les applications de diffusion en direct et AR.