Apple a déjà confirmé qu’il devait retarder le jour de la sortie de l’iPhone 12 en raison du nouveau coronavirus, certains fuyards s’attendant à ce que les premiers appareils arrivent dans les magasins en octobre.

Selon les rumeurs, Apple ferait maintenant des annonces mardi, bien que le contenu de l’annonce soit inconnu.

Un initié affirme que de nouveaux produits pourraient être dévoilés cette semaine, tandis qu’une source différente affirme qu’Apple n’annoncera probablement que la date de sa conférence de presse virtuelle sur l’iPhone 12.

Avant la nouvelle pandémie de coronavirus, septembre était le mois de l’iPhone. Apple dévoilerait les dernières versions de son produit le plus emblématique au cours de la deuxième semaine du mois, et c’est à ce moment que les précommandes commenceraient aux États-Unis et dans de nombreux autres marchés. Le dernier iPhone serait expédié une semaine après le début des commandes en ligne. La crise sanitaire du COVID-19 a tout changé, forçant Apple à confirmer qu’il n’y aura pas de lancement d’iPhone en septembre. Apple a confirmé le retard lors de son dernier appel de résultats, sans préciser le nom officiel du combiné ni proposer une date de sortie réelle pour la série iPhone 12. Apple a déclaré que les nouveaux iPhones seraient lancés quelques semaines plus tard que la fenêtre de lancement habituelle de fin septembre. Il n’était pas clair à l’époque qu’un événement de presse exclusivement en ligne serait également reporté. Selon des rapports de fuyards de confiance, Apple organiserait le discours d’ouverture sur l’iPhone à la mi-octobre, environ un mois plus tard que d’habitude, deux des quatre versions attendues de l’iPhone 12 étant censées arriver dans les magasins une semaine plus tard. Avant la deuxième semaine de septembre, il est clair qu’Apple ne tiendra pas son événement annuel sur l’iPhone cette semaine. On s’attend toujours à ce que la société fasse des annonces dans les prochains jours, mais les initiés ne peuvent pas s’entendre sur ce que c’est.

Le célèbre YouTuber Jon Prosser a divulgué cette année de nombreuses informations sur des produits Apple inédits, prouvant qu’il avait accès à des informations privilégiées. Il s’est adressé à Twitter pour dire qu’Apple publierait un communiqué de presse mardi à 9h00 HNE, sans révéler ce que ledit communiqué de presse annoncerait.

Le communiqué de presse d’Apple est actuellement prévu pour mardi 8 septembre à 9h00 HNE – cependant, je dois noter qu’il n’est pas verrouillé tant que la presse n’a pas été informée, le jour même. Je vais tweeter tôt ce matin pour vous informer si cela change. – Jon Prosser (@jon_prosser) 6 septembre 2020

Auparavant, le fuiteur avait déclaré qu’Apple dévoilerait la nouvelle Apple Watch et l’iPad cette semaine via des communiqués de presse.

Je vais simplement laisser ceci ici au cas où… https://t.co/9umqJqSzwq – Jon Prosser (@jon_prosser) 1 septembre 2020

D’autres fuites indiquent qu’Apple lancera cette année un iPad Air tout écran repensé, doté d’un design iPad Pro et d’un bouton d’alimentation avec un capteur d’empreintes digitales intégré. La génération Apple Watch Series 6 devrait également rejoindre la série iPhone 12 cette année. Alors que le nouvel iPad Air peut définitivement être lancé via un communiqué de presse, la nouvelle Watch mériterait certainement un segment dans l’événement de presse iPhone.

Mark Gurman de Bloomberg s’est adressé à Twitter pour répondre aux nouveaux développements, affirmant qu’Apple ne révélerait pas de nouveaux produits cette semaine. Au lieu de cela, Apple annoncera probablement la keynote virtuelle de l’iPhone.

Je ne serais pas trop enthousiasmé par les rumeurs de nouveaux produits Apple cette semaine. Plus probablement, je pense: une annonce du prochain événement iPhone / Apple Watch de septembre (bien sûr virtuel). – Mark Gurman (@markgurman) 6 septembre 2020

La pandémie de coronavirus est à peine sous contrôle en Amérique, donc une annonce en personne est hors de question. Cela signifie qu’Apple n’a pas besoin d’envoyer des invitations aux médias bien avant les événements de presse afin que les participants puissent organiser leur voyage. Pourtant, l’iPhone est le principal sujet technologique de l’automne, de sorte qu’Apple donnerait probablement toujours à l’industrie une indication sur le moment où il faut s’attendre à l’annonce. Après tout, de nombreux fans d’iPhone attendent l’arrivée de la série iPhone 12, un téléphone qui offrira non seulement le premier changement de conception depuis des années, mais également une prise en charge de la connectivité 5G et de nombreuses autres fonctionnalités.

Indépendamment du moment où Apple annonce son événement de lancement de l’iPhone 12, les acheteurs à la recherche des versions Pro devront peut-être attendre novembre, selon des fuites de Prosser et de Gurman. Les téléphones iPhone 12 moins chers seront lancés en octobre, tandis que le Pro connaîtra des retards plus importants.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.