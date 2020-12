Le gala Game Awards 2020 aura plus d’une douzaine de nouvelles annonces

Les Game Awards 2020, la cérémonie de remise de prix la plus prestigieuse de toute l’industrie du jeu vidéo, arrivent. Bien que ce soit une soirée pour célébrer les créateurs, elle attire également l’attention sur les annonces qui y seront faites. Non seulement nous connaîtrons le GOTY de cette année, mais aussi de nombreux autres jeux primés dans différentes catégories, en plus des superbes annonces qu’ils nous feront pendant la cérémonie. Pour cette raison même, beaucoup seront frappés de savoir qu’il y aura plus d’une douzaine de révélations.

Plus de douze nouvelles annonces

Geoff Keighley, présentateur et organisateur de l’événement, a assuré lors d’une session de questions et réponses sur le forum Reddit, qui garantit que le gala de cette année comportera plus de douze annonces pour la première fois lors de la cérémonie du jeu vidéo. Le journaliste canadien a déclaré que: «Je pense qu’il y a une bonne douzaine de matchs ou plus qui seront annoncés dans la série pour la première fois. Je pense à 12 à 15 nouvelles annonces de jeux ».

L’hôte Geoff Keighley a répondu aux utilisateurs sur Reddit

Keighley dit que “rien de notre émission principale n’a été divulgué à ce que je sache” et il promet que les publicités susmentionnées concernent à la fois des jeux à gros budget ou triple A et des titres plus petits. Des rumeurs ont fait surface lundi selon lesquelles Microsoft prépare une annonce majeure liée à Xbox; a demandé s’il fallait s’attendre à des “surprises”, le showman a répondu avec un intrigant “Je pense que vous n’aurez qu’à aller en ligne pour le découvrir!”

Nouveau format de spectacle

Cette année, en raison de la situation actuelle, la cérémonie de remise des prix de cette année se déroulera sans public, bien qu’ils puissent discuter avec des développeurs du monde entier via des appels vidéo et la sécurité de leur maison, et les fans pourront interagir via des réseaux sociaux et des extensions de chaque plateforme de streaming. Keighley a également confirmé qu’ils auront des points de diffusion spéciaux dans des endroits comme Tokyo ou Londres, où la représentation du London Philharmonic Orchestra primé aura lieu depuis les célèbres studios Abbey Road et nous aurons la présence des actrices Gal Gadot et Brie Larson dans le Gala The Game Awards 2020.