Les Game Awards 2020, l’un des prix les plus reconnus de l’industrie, ont eu lieu le 12 décembre. L’événement était plein d’invités et d’annonces qui n’ont pas laissé les joueurs indifférents.

L’événement de Geoff Keighley gagne en popularité chaque année et cela se reflète dans le nombre de son public. L’édition 2020 a battu des records et est désormais l’une des plus réussies de l’histoire des récompenses.

Nous le savons car des données importantes sur son nombre de téléspectateurs et sa croissance sur une base annuelle viennent d’être révélées. Les chiffres indiquent que les Game Awards 2020 ont eu un grand impact sur les réseaux sociaux et, comme vous pouvez l’imaginer, Keighley est satisfait des résultats.

Les Game Awards 2020 ont été un succès mondial

Selon un récent rapport de Variety, The Game Awards 2020 a enregistré 83 millions de téléspectateurs en direct et un pic de 8,3 millions de téléspectateurs simultanés du monde entier. Ainsi, la croissance de l’audience était d’environ 83% par rapport aux premières éditions de l’événement.

Les chiffres indiquent que The Game Awards 2020 a été un énorme succès sur Twitch, où il a atteint un maximum d’audience simultanée de 2,63 millions de téléspectateurs. De plus, son audience en direct sur des sites comme YouTube et Facebook Gaming a augmenté de 129% par rapport aux résultats de l’année dernière.

D’autre part, l’impact des Game Awards 2020 a également augmenté sur Twitter, où 31% de conversations supplémentaires liées à l’événement, à ses annonces et à ses gagnants ont été enregistrées. Keighley s’est dit satisfait des résultats et de la croissance régulière de l’événement.

Les créatifs ont affirmé qu’ils continueront à travailler avec la même philosophie dans les années à venir, de sorte qu’ils n’offriront ni ne vendront l’événement aux grands réseaux de télévision. Keighley cherche à rendre le prix plus mondial à l’avenir.

Pour mettre en perspective le succès de l’événement de cette année, il convient de rappeler que plus de 45 millions de personnes ont regardé The Game Awards 2019. En revanche, l’édition 2014 n’a eu que 1,9 million de téléspectateurs, oui que cet événement l’année a eu d’excellents résultats.

Keighley a déclaré que faire des Game Awards 2020 une réalité était un grand défi comme pour chaque événement, mais qu’il n’y avait pas de problèmes particuliers malgré la pandémie et l’organisation à distance avec tous ceux impliqués dans les récompenses.

Le créateur a déclaré qu’il continuerait à lutter pour que l’événement ait la reconnaissance qu’il mérite, en particulier dans les cercles d’autres industries qui ne sont pas liées aux jeux vidéo et au divertissement en général.

