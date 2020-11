Le monde des jeux vidéo ne cesse d’évoluer et apporte avec lui des nouveautés intéressantes pour les joueurs. Quelque chose que nous avons pu vérifier à chaque nouveau titre sorti, à chaque nouveau défi à ajouter et, bien sûr, à chaque nouveau personnage à rencontrer. Et pourtant, il reste encore beaucoup à faire. Mais récompenser ces jeux dont nous avons déjà pu profiter, L’événement Game Awards a des nominations intéressantes cette année.

Le titre avec le plus de nominations qui a été montré jusqu’à présent est The Last of Us 2, un jeu qui apparaît non seulement comme un nominé clair pour le jeu de l’année, mais est également très présent dans neuf autres classements. Bien sûr, il y a des titres comme Cyberpunk 2077 qui sont laissés de côté en raison de ce dernier changement de date le plus inattendu. Mais à quels jeux sont éligibles grande victoire et proclamez-vous GOTY?

Dans le classement du jeu de l’année, on trouve Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us 2, DOOM Eternal, Hadès, Ghost of Tsushima et Final Fantasy VII Remake. Bien sûr, il ressort que parmi les nominés pour d’autres prix, il y a Parmi nous, un titre qui n’a pas vu sa première sortie cette année, mais qui est déjà très présent depuis 2018. Mais on sait qu’on est très proche du grand événement et ensuite on va vous montrer la liste des nominés.

Nominés aux Jeux de l’année (GOTY)

Animal Crossing: New HorizonsDOOM EternalFinal Fantasy VII RemakeGhost of TsushimaHadèsThe Last of Us Part II

Nominé pour la meilleure réalisation

Final Fantasy VII RemakeGhost of TsushimaHadèsHalf-Life AlyxThe Last of Us Part 2

Nominé pour le meilleur récit

13 Sentinelles: Aegis RimFinal Fantasy VII RemakeGhost of TsushimaHadesThe Last of Us 2

Meilleure direction artistique

Final Fantasy VII RemakeGhost of TsushimaHadèsOri et la volonté des feux folletsThe Last of Us 2

Meilleure musique

DOOM EternalFinal Fantasy VII RemakeHadèsOri et la volonté des feux folletsThe Last of Us 2

Meilleur design audio

DOOM EternalHalf-Life AlyxGhost of TsushimaResident Evil 3Le dernier d’entre nous 2

Meilleur jeu de course

Apex LegendsDestiny 2Call of Duty: Zone de guerreFortniteNo Man’s Sky

Meilleur indé

CarrionFall GuysHadesSpelunky 2Spiritfarer

Meilleur jeu multijoueur

Animal Crossing: New HorizonsParmi nousCall of Duty: WarzoneFall GuysValorant

Vous pouvez consulter la liste complète des nominations Dans le lien suivant. Bien entendu, nous vous rappelons que ce grand événement aura lieu le 10 décembre, date à laquelle nous pourrons rencontrer les gagnants.