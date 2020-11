The Boys: Seven et DC’s Justice League

Les garçons sont de plus en plus populaires avec leur série Amazon Prime Video en direct. Nous connaissons ici une histoire assez folle se déroulant dans un monde où les super-héros Ils font partie d’une société appelée Vought Internaciona et ils ont aussi un grand poids dans la société. Après avoir avancé, nous découvrons que l’équipe connue sous le nom de “The Seven” n’est pas ce qu’elle semble être et c’est ce qui rend l’intrigue de plus en plus intéressante.

Dans ce cas, on voit une série assez graphique dans tous les sens, violent, sanglant et avec des scènes adaptées uniquement aux adultes. C’est un autre des points en faveur qui a rendu la franchise plus populaire. Cependant, même si nous visualisons la vie des super-héros sous un angle très différent dans cette intrigue, certains fans se demandent s’il pourrait s’agir d’une parodie directe des personnages de DC Comics. Ensuite, nous expliquons pourquoi ce serait le cas et quelles en sont les raisons.

Pourquoi The Boys serait-il la parodie de DC?

The Boys: The Seven Official Amazon Prime Video Series Cover

Tout d’abord, parlons du groupe en tant que tel “The Seven”, nommé pour des raisons évidentes. Celui-ci est composé de différents individus dotés de capacités spéciales qu’ils peuvent utiliser pour défendre des innocents, voire les détruire. C’est là que nous pouvons voir le La relation des garçons avec la Justice League, la plupart des fans ont peut-être remarqué que certains personnages sont très similaires. Dans la liste suivante, nous laissons les personnages qui ont des similitudes entre eux:

Patriot – Nighttime Superman – Batman Queen Maeve – Deep Wonder Woman – Aquaman A-Train – Flash Starlight – Starfire

Après avoir su cela, la Justice League semble être la référence claire sur laquelle se sont fondés les créateurs de The Boys, bien que bien sûr avec des arguments complètement différents. Oui, ils auraient pu placer les personnages avec d’autres pouvoirs et apparences, mais ils ne l’ont pas fait. C’est pourquoi de nombreux fans considèrent The Boys comme une parodie directe de DC, bien que dans les bandes dessinées ils font également référence aux Avengers de Marvel sur une équipe se faisant appeler “Payback”.