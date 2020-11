Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Ornn est un champion qui, depuis son lancement, a été un protagoniste des événements mondiaux et professionnels en League of Legends, même malgré les nombreux changements qu’il a subis au fil du temps. Le personnage sorti en 2017 est très populaire dans le domaine professionnel en raison des améliorations qu’il peut apporter à son équipe et du large éventail de contrôle de foule qu’il peut offrir, en plus de sa capacité à s’engager.

Cependant, malgré sa popularité et les bons moments qu’il a laissés, Ornn n’avait pas de skin, à part celui qui est sorti avec la première du champion en 2017. Maintenant cela a changé et enfin, l’un des champions que la communauté plus vous demandez une peau, elle aura enfin son nouveau look Vieux croquis d’Ornn.

Le skin sur le thème de la vieille forêt accompagnera désormais le champion sur le toplane. De plus, tous les profits de la peau iront au fonds de charité de Jeux anti-émeute. La peau aura un prix 1350 RP.

Nous espérons que tous les principaux Ornn seront satisfaits de ce nouveau skin.

