Nous pouvons enfin vous annoncer que vous n’aurez plus à vous contenter d’une seule couleur disponible du nouveau modèle Google Pixel Buds, car ils sont désormais disponibles dans tous et quatre variantes.

Les écouteurs Google sans fil compatibles Android sont désormais disponibles dans tous et quatre couleurs promues via des détaillants tels que le Google Store et Best Buy. Découvrons tous les détails ensemble.

Les Google Pixel Buds 2 sont désormais disponibles dans les quatre couleurs

Le nouveau modèle de Google Pixel Buds est donc disponible, en plus des teintes «classiques» telles que Presque noir et clairement blanc, aussi dans Oh si orange est Tout à fait à la menthe. Ces nuances correspondent clairement aux nouveaux appareils Google tels que le Pixel 4 et le Nest Mini. Les Pixel Buds, la réponse directe de Google aux AirPods d’Apple, sont facile à installer sur les appareils Android, ils offrent un bon rapport qualité-prix et offrent une résistance à l’eau prête pour l’entraînement.

Je vous rappelle que les nouveaux écouteurs sans les fils prennent également en charge les fonctionnalités spéciales de Google comme la traduction en temps réel ou les alertes d’attention spécifiques au son. Cependant, ils présentent également des défauts tels que ne pas prendre en charge les codecs audio Bluetooth de haute qualité comme aptX. Comme les AirPods, les Pixel Buds sont plus destinés à une écoute occasionnelle que l’audio premium que vous obtenez avec un Beats ou un Jabra.

Ces derniers jours, le géant de Mountain View a également annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les Pixel Buds. Voici ce que vous pouvez lire Publier: «Vous pouvez régler les basses directement dans les paramètres des Pixel Buds, et si vous décidez de partager l’un des écouteurs avec quelqu’un, vous n’avez plus à sacrifier vos préférences de volume grâce à la détection de partage. Lorsque cette option est activée, la détection de partage peut automatiquement savoir quand vous partagez un casque avec quelqu’un, afin que chacun de vous puisse contrôler le volume de vos écouteurs respectifs d’un simple toucher. Ainsi, que vous écoutiez de la musique ou que vous regardiez un film avec un ami, vous pouvez partager vos Pixel Buds en toute transparence ».