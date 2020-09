Frank Forte, artiste principal de storyboard et éditeur de bandes dessinées indépendantes, est de retour, et les résultats valent un rire ou deux. L’esprit derrière la mise en page de séquençage pour des productions telles que Bob’s Burgers et Lovecraft Country a travaillé dur pendant ces périodes de COVID. En plus de gérer ses tâches habituelles en tant qu’éditeur d’Asylum Press, le scénariste surréaliste a travaillé dur sur son projet de compagnie: Dessins animés Goon. Maintenant sur le point de sortir de l’obscurité de l’algorithme Youtube, Forte et son équipe se sont mis à créer une nouvelle programmation de plus en plus bizarre, y compris le spectacle de croquis scandaleux CUT IT OUT qui s’inspire d’un travail comme une comédie extravagante. dans la tradition des Monty Python ainsi que des tarifs Adult Swim plus récents.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Forte voit le climat créatif actuel des écrivains et des animateurs comme lui comme une chance de briller, et peut-être de montrer un petit côté d’eux-mêmes qu’ils ont gardé secret. Avec CUT IT OUT et d’autres programmes de parodie comme The Super Mega Super Squad entrant dans la production numérique, . a parlé avec Forte de l’absurdité, du surréalisme et de la manière de créer une marque d’animation à partir de zéro.

En relation: Bob’s Burgers: les 10 moments les plus bizarres de Teddy

SR: Qu’est-ce qui vous a donné envie de monter la barre sur Goon Cartoons après votre travail de storyboard traditionnel?

Frank Forte: je l’ai fait [industry storyboarding] pendant un certain temps et il est difficile de se concentrer sur la création de votre propre contenu si vous travaillez une semaine de quarante, parfois cinquante heures. Vous rentrez chez vous, vous êtes brûlé, vous savez? Donc, depuis 2001 [when] J’ai déménagé ici jusqu’à maintenant, j’ai toujours fait mes propres trucs. Goon Cartoons J’ai commencé en 2006, mais il était presque impossible de faire du contenu sur une base régulière. Maintenant que COVID est arrivé, je me suis dit: « Je suis à la maison, je ne travaille pas, que puis-je faire où je pourrais faire des trucs régulièrement? » Je suis revenu dans Goon Cartoons, j’ai appelé un groupe de mes amis pour travailler dans l’entreprise, je suis comme «créons du contenu original».

Nous avons tous en quelque sorte mis nos têtes ensemble, travaillant virtuellement, et nous avons juste commencé à faire des voix, des storyboards et à écrire et un peu de tout. Nous avons juste dit « nous pourrions le faire si nous nous concentrons uniquement sur cela ». Une des choses que nous avons faites, c’est que nous nous sommes concentrés sur vraiment, comme les dessins animés prennent un certain temps à faire, nous nous sommes donc concentrés sur des [pieces]. Nous étions comme «faisons juste des épisodes d’une minute qui pourraient être réalisés», au lieu de faire comme un film de dix minutes; c’est trop long c’est trop de travail. Nous avons commencé à faire les épisodes d’une minute et nous avons réalisé que si nous les gardions simples et amusants, nous pourrions les faire finir.

Et puis, au fur et à mesure que nous avons commencé à les faire, nous nous sommes dit « eh bien, faisons-en un qui est un peu plus animé ou qui a un peu plus d’arrière-plans ou un peu plus de coupes ou qui ressemble plus à un film où vous avez plus d’un plan ». Alors on a commencé à faire ça, ça a pris un peu plus de temps mais on est entré dans le rythme de l’utilisation de Flash et autres. Nous voulons tous vraiment faire nos propres affaires au lieu de travailler pour quelqu’un… ce que nous aimons tous. J’ai travaillé sur Bob’s Burgers, Solar Opposites, le prochain Lovecraft Country. Je travaille sur des trucs vraiment cool. Mais vous voulez toujours faire vos propres affaires.

J’ai aussi présenté beaucoup de choses et ma frustration à l’idée de les présenter à Cartoon Network et à Nickelodeon … ils l’aimeront, ils aimeront vos trucs, puis ils se disent: « Nous voulons que vous le refassiez et preniez ces notes ». Vous prenez des notes, vous parcourez cinq séries de notes sur une période de trois mois, puis elles disent: «aahh, on n’aime plus ça. Nous allons réussir ». Et c’est comme tout ce travail que vous y consacrez, vous auriez pu vraiment le mettre simplement sur Internet, créer le vôtre.

SR: Vous pensez donc que les principaux trucs d’animation de studio où vous mettriez idéalement ça, cette atmosphère ne fonctionne pas pour des créateurs comme vous en ce moment à cause de la façon dont fonctionne la rédaction?

FF: Disons-le de cette façon: j’ai lancé peut-être dix séries animées dans le passé à Frederator, Cartoon Network [or] Travaux de rêve. Et ils les ont simplement transmis pour une raison quelconque. J’ai l’impression qu’ils étaient tous bons. Si j’avais pu juste les amener à un point où j’aurais pu le faire et le montrer aux gens, ça aurait été drôle. Peut-être que le terrain n’était pas là ou ne fonctionnait pas, mais je n’ai pas eu la chance de le résoudre.

Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui deviennent vertes et qui vont directement à la production, et vous vous demandez « pourquoi cela ne peut-il pas m’arriver, ce serait génial ». D’autres choses tirées d’histoires que j’ai entendues et de personnes qui ont présenté des présentations, cela entre dans le développement, puis un script, puis un autre script, puis un animatique, puis un pilote, puis ils testent le pilote. Et c’est comme si vous passiez deux ans. Et puis ils disent «eeeeh, on n’aime plus vraiment ça. Nous l’avons aimé il y a deux ans. Maintenant que nous le voyons, ce n’est pas ce que nous voulons faire ». Et vous faites tout ce travail, puis c’est fait. Notre sentiment est que nous préférerions créer des choses et créer un public pour cela plutôt que de passer par ce processus de présentation. Et je veux dire bien sûr, si j’étais invité à présenter, bien sûr, je le ferais.

SR: Vous utilisez beaucoup d’humour absurde dans Goon Cartoons. Lorsque nous parlons d’absurdité et que nous parlons de la vie, qu’est-ce que vous trouvez drôle dans la vie?

FF: Je veux dire que la plupart du temps, nous utilisons un écrivain, ou le gars qui fait la voix l’écrit également, et nous le faisons en quelque sorte par cœur. Donc, parfois, nous ne l’écrivons même pas et nous prenons en quelque sorte la situation ou l’événement récent qui s’est produit et nous nous disputons en quelque sorte à ce sujet. Comme Buck, Billy va déclamer soit les événements actuels, soit nous lui donnerons un sujet, peut-être un sujet tendance ou quelque chose comme ça. Idem avec Possum énervé. Je pense qu’il y a juste une façon de regarder la vie ou d’en parler. Croyez-moi, c’était difficile quand COVID s’est produit et quand Black Lives Matter se passait. Il y avait beaucoup de problèmes délicats et les gens restaient à l’écart de la comédie. Alors tu devais faire attention, c’était presque comme, que peux-tu toucher et que ne peux-tu pas toucher?

En relation: Lovecraft Country: Comment la nouvelle émission de HBO honore ses racines d’horreur de science-fiction

Mais en ce qui concerne la vie, vous savez, je veux dire qu’il y en a tellement. Il faut trouver une personne qui aime, par exemple, avec CUT IT OUT, le personnage de la duchesse, c’est Abby Schachner qui l’écrit et l’exprime. C’est une comédienne de stand-up ici à LA, et je lui donne juste un sujet de base et un personnage de base, et elle vient de créer ce personnage amusant qui ressemblait à cette riche duchesse. Elle parle de petites choses qu’elle aime ou qui la dérange, et je ne sais pas vraiment comment elle y parvient. Juste au sommet de sa tête.

D’autres choses que nous écrivons et que nous scénarisons. Certains personnages sont sarcastiques, certaines choses sont exagérées, certaines choses sont absurdes, et parfois nous ne savons pas si c’est toujours drôle. On trouve ça drôle, on en rit. Et puis nous allons le montrer à nos amis et nous serons comme « qu’est-ce que tu en penses? » Et ils sont comme « eeeh, ça aurait pu être plus drôle ». Et nous sommes comme «aagh, nous avons pensé que c’était drôle! Nous étions sûrs que c’était drôle! Nous rions ». Tout le monde n’obtiendra pas tout aussi. Tout le monde n’aime pas Family Guy, quelle qu’en soit la raison. Certains pensent que c’est drôle, d’autres pas, vous savez, alors nous essayons simplement de trouver notre public.

SR: J’ai aimé cette parodie de Cuphead dont vous parliez. J’ai remarqué que vous n’étiez pas dans les crédits d’écriture pour celui-là.

FF: J’ai utilisé un pseudonyme pour celui-là. Comme il s’agit d’un dessin animé vintage, nous avons pris un tas de noms comme Max Fleischer et tous ces vieux noms d’animation, ces crédits, ces vraies personnes, et nous les avons inversés pour leur donner l’impression qu’il s’agissait de noms des années 30.

SR: Ce que j’aimais à ce sujet, c’est que si vous étiez Cuphead et que vous étiez forcé dans une situation où vous deviez faire face à ce genre de monde du jeu vidéo, ce serait très bouleversant, ce serait un peu comme nous quand nous sommes stressé ou étiré par la difficulté de la vie et l’incertitude de tout.

FF: Oh totalement. Et c’est comme si vous étiez un joueur de jeux vidéo et que vous y étiez simplement jeté et réapparu, réapparaissait et réapparaissait. Et vous êtes vraiment en train de parcourir ce truc en essayant de remporter le prix à la fin par tout le monde essayant de vous avoir. Je me suis juste demandé «à quoi ça ressemble d’être un dessin animé, dans un jeu vidéo?» Si je ne voulais vraiment pas être là, comment serais-je? Et c’est un peu ce personnage.

SR: En termes de commentaire social, vous pourriez considérer quelque chose comme une critique du système capitaliste ou quelque chose comme ça. D’où venez-vous sous cet angle?

FF: Il y a tellement de choses dont vous pouvez vous moquer, que ce soit la politique, le capitalisme, les grandes entreprises. Je pense que nous en parlerons en partie. Pissed-off Possum ressemble plus au personnage de commentaire politique et même Buck Billy entrera dans cela aussi, mais certaines choses se moquent simplement d’idiosyncrasies personnelles, comme la façon dont les gens agissent ou un peu comme Seinfeld l’a fait. Seinfeld n’a jamais vraiment fait de politique, mais il s’est juste moqué de ce que les gens faisaient, de la façon dont ils agissaient ou de leurs petites particularités. Il poussait comme « qui sont ces gens, que font-ils? ». Donc, si vous pouviez découvrir une petite chose bizarre que vous remarquez que les gens ont, vous pouvez en quelque sorte vous lancer là-dessus.

SR: Vous avez raison, nous sommes dans des temps étranges en termes de comédie. Même avant les événements actuels, il y a un politiquement correct à cette époque que vous n’aviez probablement pas à gérer lorsque vous avez commencé et qui est définitivement présent dans la culture actuelle. Comment essayez-vous de lutter contre cela?

FF: Je pense qu’une des choses est comme, dans les années 90, vous verriez beaucoup d’humour ethnique. Même Chappelle’s Show, il y avait beaucoup d’humour ethnique et il parlait des parties du corps des filles et à quel point il les aimait, non? Il faut juste faire attention maintenant parce que beaucoup de gens sont offensés par certaines choses, certaines choses comiques, que nous devons peut-être attendre un peu parce que peut-être que nous allons pousser trop loin, puis nous devons revenir . Je pense que vous voyez que certaines personnes comme Trader Joe ont dit qu’elles allaient retirer ces noms de ces produits. Ils y ont réfléchi et ils sont revenus et ils ont dit « non, nous allons les garder et nous verrons comment les gens y réagissent ».

Je suppose que ce que j’essaie de dire, c’est que nous sommes nettement plus conscients des sujets. Par exemple, si nous pensons que c’est trop controversé, nous allons l’examiner, nous y réfléchirons et nous irons «peut-être que nous ne voulons pas y aller», vous savez? Parce que c’est quelque chose dont vous devez être conscient. Vous ne voulez certainement pas avoir de mauvaise presse. Mais je pense qu’il y a des moyens de devenir drôle là où vous n’êtes pas offensant, parce que je pense qu’il est très facile d’être offensant et que vous pouvez facilement faire de l’humour qui pourrait être drôle pour certains segments de personnes, mais vous offensent tout cela. segment.

En relation: Les 10 meilleurs sketches et croquis de cirque volant de Monty Python, classés

[For instance], dans les années 80 et 90, vous voyiez beaucoup d’humour gay et de blagues gay et vous devez juste faire attention à ce que vous dites et à qui vous vous moquez car il pourrait y avoir des choses que vous ‘ Je trouverai drôle, mais c’est juste – si vous offensent certaines personnes, je veux dire que vous devez en être conscient. Je pense que les gens n’étaient pas au courant de ce genre de choses ou ne s’en souciaient pas dans les années 80 et 90. Vous avez probablement vu les comédiens de stand-up, beaucoup de ces trucs n’iraient pas maintenant. Même les trucs que vous voyez dans les émissions de télévision à l’époque, je vais le voir maintenant – nous regardions Two and a Half Men et il y avait des trucs là-bas que nous avons vu et nous étions comme «whoa. Pourriez-vous partir avec ça maintenant? Il est toujours en ondes ». Mais vous vous demandez si c’est trop offensant.

SR: Beaucoup de vos dessins animés semblent se moquer beaucoup de certains de ces influenceurs et blogueurs Youtube / Instagram. Et c’est également pertinent. Sur Youtube, il y a cet algorithme de site Web qui pousse la culture vers cette façon de penser, mais il semble souvent qu’il y a quelque chose de très facile et d’horrible à ce sujet. C’est un peu comme regarder l’enfer, parce que vous voyez juste tous ces gens qui ne se soucient pas vraiment de ce qu’ils disent, dire la même chose encore et encore et encore. Cela fait-il partie de votre déclaration?

FF: Eh bien, j’ai regardé beaucoup de ces vloggers Youtube à succès, et j’ai essayé de comprendre pourquoi ces gars-là obtiennent des millions de vues, et ici j’en reçois des milliers. En étudiant beaucoup de trucs sur Youtube, l’une des choses est qu’ils ont du charisme et que les gens sont vraiment attirés par quelqu’un qui vous parle, avec qui vous pouvez vous connecter. Cela en fait partie. Les gens qui vous regardent. Et puis la deuxième chose, c’est souvent qu’ils parlent de choses qui sont personnelles, comme ils ont rompu avec un petit ami, ou ils ont eu un problème, ou une petite amie ne les a pas traités comme il faut quand ils étaient au dîner, ou un ami. parlé dans leur dos et c’est beaucoup de choses auxquelles les gens peuvent s’identifier et je pense que c’est pourquoi c’est si populaire.

D’un autre côté, oui, il y a des gens qui sont narcissiques, des gens qui veulent juste monter là-haut et parler d’eux-mêmes et à quel point ils sont géniaux, et qui peuvent devenir un peu vieux. Je pense que nous essayons de prendre un peu de ce qui rend les personnages sympathiques, parce que je veux que Buck Billy soit sympathique pour que les gens reviennent, mais aussi avoir un peu de ce sentiment ennuyeux de – c’est un peu comme – les gens ayez deux personnages maintenant, surtout si vous êtes un Youtuber.

Vous devez être allumé tout le temps. Vous devez toujours être votre personne à l’écran, puis votre personne hors écran. Nous essayons donc de créer un peu de ces personnages à l’écran toujours sur le dessus, mais en quelque sorte les garder sympathiques. Parce que j’en ai beaucoup regardé et que je me suis dit «quoi? Qu’est-ce que les gens aiment chez ces gens? »Je pense que certains d’entre eux sont réels et que les gens peuvent comprendre leurs histoires et ce qu’ils font. Mais les autres personnes peuvent être assez ennuyeuses, et vous vous demandez pourquoi les gens regardent ça. C’est complètement du narcissisme là-haut. »Mais il y en a toutes sortes. Je ne pense pas qu’ils soient tous mauvais.

Dessins animés Goon est prêt à être visionné sur Youtube.com.

Suivant: Les opposés solaires sont-ils situés dans le même univers que Rick et Morty?

Source: Dessins animés Goon / Youtube

20 meilleurs Pokémon légendaires, classés

A propos de l’auteur

Andrew Firestone

(64 Articles publiés)

Andrew Firestone est un écrivain de phrases, de paragraphes, de chapitres et de mots, passionné de culture et accro aux nouvelles d’Allston, Massachusetts. Éditeur, ingénieur du son et évangéliste de tout ce qui est génial, il est aux prises avec une crainte / une peur dévorante d’Alan Moore, alors soyez gentil. Ancien écrivain pour l’intérêt public dans le gouvernement local, Andy est diplômé de l’Université Lesley et titulaire d’un baccalauréat en littérature anglaise. Il aime la musique forte et la musique douce et parfois entre les deux.

Plus de Andrew Firestone