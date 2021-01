Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La pandémie mondiale de coronavirus affecte déjà nos vies depuis plus d’un an et avec cela, elle a également changé un peu les choses pour les joueurs. Même si nous devons admettre que nous n’avons aucun problème à passer plus de temps à la maison devant nos amis virtuels, nous avons également été négativement affectés par le manque de stock et les prix élevés de tout ce qui concerne le matériel.

Là où cela a été vu est dans le faible stock de nouveaux produits tels que les consoles PS5 ou Xbox Series X, mais également dans les cartes graphiques de nouvelle génération telles que la série RTX 3000 ou le RX 6000 d’AMD. Ces derniers ont augmenté de prix en raison du manque de stock, mais aussi parce qu’ils sont très bons dans l’extraction des crypto-monnaies, à un moment où 1 bitcoin atteint 32 mille dollars.

Les deux GPU Nvidia comme le AMD ils parient sur cette génération moins chère, mais très puissante, avec des fonctionnalités incroyables pour la plupart des cartes d’entrée. Malheureusement, sur tous les marchés du monde, ils ont considérablement augmenté leur valeur.

Dans Amazon US, par exemple, les RTX 3070 sont supérieurs à 1000 USD, alors que leur valeur d’origine commençait à 499 USD. D’autres cartes comme la RTX 3090 haut de gamme sont passées de 1 500 $ à 2 500 $. Avec la série RX 6000, c’est aussi la même histoire. Tous les RX 6800 sont supérieurs à 1300 $, alors que leur prix d’origine variait entre 600 $ et 700 $

Pour acheter ici en Amérique latine sans oublier, les quelques magasins qui parviennent à obtenir quelques unités finissent par les vendre au prix qui leur plaît, avec des caisses qui dépensent jusqu’à deux fois le prix, même si nous insistons sur le fait qu’il est très difficile de trouver du stock.

C’est certainement un très mauvais moment pour penser à construire un PC.

