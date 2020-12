Horizon: Forbidden West est l’un des jeux cross-gen sur PS5

PlayStation 5 est déjà parmi nous et, pour l’instant, a l’honneur d’avoir été le meilleur lancement de console tout au long de l’histoire de PlayStation. La console de nouvelle génération se porte bien et anticipe une 2021 qui s’annonce spectaculaire. Ce n’est pas une déclaration triviale. L’actuel PDG de PlayStation, Jim Ryan, a anticipé que les meilleurs jeux PS5 sont au coin de la rue, et qu’ils arriveront avant ce que la PS4 est arrivé à l’époque.

Les grands jeux PS5 précèdent la PS4

Le chef du cabinet a accordé une interview au magazine EDGE où il a évoqué la question. Bien qu’il soit vrai qu’à l’époque, la société avait déjà décidé de garantir que la PS5 aurait le meilleur catalogue de lancement, maintenant Ryan voulait élargir un peu plus ces mots:

«Le catalogue 2021 est à un niveau différent de ce que nous avons vu jusqu’à présent. Le public souligne que les premiers jeux de société de Sony Worldwide Studios sont en effet l’un des facteurs déterminants de toute la génération PS4. Cependant, on dit peu de choses que les très bonnes premières parties sont arrivées dans la seconde moitié du cycle de vie de la console. Et nous aurons des jeux de cette qualité sur PS5, mais cette fois ils arriveront plus tôt. “

Sony s’engage pleinement envers sa base d’utilisateurs

Déjà pour 2021, un bon catalogue se profile. Sony a confirmé la sortie de Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West et Gran Turismo 7 pour cette année, faisant même allusion à l’arrivée de God of War Ragnarok, qui atterrirait également sur PS4. On dirait que Ryan va tenir parole, même si nous devrons attendez les prochaines années pour le vérifier.