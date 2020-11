Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Egregor est un groupe dédié au cyber-kidnapping, dont les actions étaient déjà connues à la mi-octobre pour avoir volé des informations confidentielles à Crytek Oui Ubisoft. Ils ont déjà réussi à filtrer les plans Crytek pour publier des remasters de Crysis 2, Crysis 3mais c’est maintenant Ubisoft celui qui devrait être debout avec ses bras au-dessus de sa tête en ce moment, car ce groupe a complètement divulgué le code source de Watch Dogs Légion, la dernière version du développeur.

Le jeu pèse 560 Go et est maintenant disponible en téléchargement sur divers sites de piratage privés. Avec ce code, les utilisateurs du monde entier peuvent créer des mods pour le jeu, modifiant son fonctionnement normal et pas seulement cela, également avec l’accès au code source, vous pouvez éventuellement optimiser davantage le jeu.

Egregor a annoncé en octobre avoir des données d’Ubisoft et Crytek, peut-être dans le but de demander une rançon monétaire à Ubisoft ou Crytek et ainsi empêcher la diffusion de ces données sur le web, qui est généralement le modus operandi de ces organisations qui ils volent des données. Mais il semble que cette technique n’ait pas fonctionné puisque le code source du jeu a été publié et est complètement public et exposé pour être craqué.

