Peut-être qu’Epic Games se bat avec Apple, mais en attendant, il s’est fait plusieurs amis à Disney qui se joignent aux aventures de son prochain chapitre de Fortnite. Au cas où vous ne le sauriez toujours pas ou ne l’avez pas vu, Le chapitre 2, la saison 4 est enfin arrivé, et avec lui, une nouvelle bande-annonce de lancement sur le thème de Marvel.

Guerre du Nexus

La bande-annonce de la nouvelle saison, intitulée Nexus War, a commencé avec Iron Man voler dans les cieux, avant d’être enlevé par une force mystérieuse. Il s’avère que lui, ainsi qu’une foule d’autres personnages de Marvel, y compris Wolverine, Tempête, Mystique et d’autres, ont été convoqués dans le monde de Fortnite, qui est menacé par Galactus, le dévoreur de mondes.

Vous pouvez également lire: NOUS EXPLIQUONS POURQUOI LES JEUX ÉPIQUES ONT ÉMIS UNE COMPÉTENCE CONTRE APPLE

Voir sur YouTube

Outre la bande-annonce, Epic Games a également publié un teaser pour le Battle Pass de la nouvelle saison.. Ici, nous pouvons jeter un bon coup d’œil aux skins des personnages Marvel susmentionnés, ainsi que d’autres comme She-Hulk, Docteur Doom et Groot.

Le teaser met en évidence les nouveaux animaux de compagnie, les skins d’armes, les ennemis et plus encore qui seront introduits dans la nouvelle saison. Nous vous laissons ici le teaser du gameplay de cette nouvelle saison:

Vous pouvez également lire: MICROSOFT MONTRE SON SOUTIEN AUX JEUX ÉPIQUES DANS LE PROCESSUS CONTRE APPLE

Voir sur YouTube

«Fortnite» n’atteint pas l’App Store

Fortnite Saison 4, chapitre 2, sorti aujourd’hui (27 août) pour PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et Android. Cependant, Epic Games a annoncé que la nouvelle saison ne serait pas publiée sur iOS et Mac.

Le développeur a noté que « Apple bloque les mises à jour et les nouvelles installations Fortnite dans l’App Store » Et par conséquent, la nouvelle saison de la populaire bataille royale ne sera pas publiée sur les plates-formes Apple. De plus, la décision de sauter les versions iOS et Mac pour la nouvelle saison signifie également que Les joueurs Apple perdront la fonctionnalité de jeu croisé avec les plates-formes non Apple.

Cela se produit deux semaines après Epic Games intentera une action en justice contre Apple, après la décision du géant de la technologie de supprimer Fortnite de son App Store. Apple a retiré le jeu de son magasin après que le développeur ait introduit le «paiement direct d’Epic», qui permet aux joueurs d’acheter de la monnaie du jeu directement auprès d’Epic et ainsi d’éviter les frais facturés par Apple.

Voir sur YouTube