Quand en 2015, Snapchat était le réseau social à la mode, ou du moins celui dont tout le monde parlait en raison de son point d’ébullition chez les jeunes utilisateurs, il était difficile de prévoir que cinq ans plus tard, ce qui allait devenir son format ou fonctionnalité vedette finirait par être reproduit par la majorité des applications de médias sociaux.

Après son plagiat sans honte de la part d’Instagram et du groupe Facebook, Twitter a étendu ses nouvelles flottes il y a quelques semaines à tous les utilisateurs, une façon d’appeler leur propres histoires ce qui, en réalité, est devenu un moyen moins vitaminé de copier également le même format. Et oui, quelques jours auparavant, les histoires avaient également atterri sur Linkedin.

Cette diffusion presque virale du format temporaire et expiré Cela a provoqué des mèmes qui jouent avec l’idée qu’Excel, dans sa prochaine mise à jour, pourrait également véhiculer des histoires. La vérité est que l’expansion par la réplication, l’inspiration ou le plagiat pur et simple de la solution originale de Snapchat n’a cessé de passer d’un réseau social à un autre depuis 2016.

Le triomphe des “ histoires ”

Mais, Qu’est-ce qui a fait leur succès? “Il existe plusieurs approches qui peuvent marquer le succès du contenu éphémère proposé par les histoires”, raconte Hipertextual Ferrán Lazuela, professeur d’études en sciences de l’information et de la communication à l’Université ouverte de Catalogne (UOC) spécialisée dans les réseaux sociaux.

«En premier lieu, car bien qu’il y ait le droit à l’oubli, les contenus qui s’autodétruisent dans les 24 heures suivant le web, sont très attractifs pour les utilisateurs. Penser que ce contenu sera supprimé et que je peux dire ou faire plus ou moins quelque chose avec une plus grande liberté car je sais que ce ne sera pas là pour toujoursCela a été l’une des clés de son succès; et que Twitter l’a incorporé maintenant, un réseau social où nous avons tendance à être plus impulsifs, cela a du sens », dit Lazuela.

Cependant, le triomphe du format éphémère a aussi une raison du côté des réseaux sociaux en tant qu’entreprise: “Dans un monde où nous vivons saturés d’informations à une vitesse et une quantité telles que nous ne pouvons pas les digérerAttirer l’attention est le Saint Graal, et en tant qu’utilisateurs, nous avons tendance à consommer quelque chose dont nous savons qu’il peut disparaître avant que quelque chose que nous savons existe. Tout cela contribue également à l’objectif ultime des plateformes: retenir notre attention et favoriser l’interaction ».

Où était l’innovation?

Il existe plusieurs études et analyses qui affirment que les histoires agglutinent aujourd’hui près de 70% de l’interaction des utilisateurs sur Instagram par rapport aux publications dans leur “ flux ” ou d’autres formats tels que IGTV. Un succès dans la clé pour retenir notre attention absolue. Et si quelque chose réussit, il est copié.

«Le contenu éphémère a fait beaucoup d’entre nous voir Snapchat à l’époque comme le réseau social du futur. Comme nous avions tort. Facebook a eu une politique très claire d’achat ou de copie de rivaux potentiels pour continuer à grandir, mais si l’on regarde, dans la pratique, lorsqu’un réseau social est plus ou moins innovant, les autres se consacrent à le répliquer », explique le professeur du UOC.

C’est arrivé à l’époque avec Snapchat et arrivée d’histoires sur Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter et Linkedin, et c’est arrivé plus récemment avec TikTok. Par conséquent, nous avons demandé à Ferrán Lazuela s’il y avait un certain épuisement dans les réseaux.

«Il est vrai qu’il n’y a plus de grandes innovations comme avant. Si on y regarde, TikTok, qui est le réseau social du moment, a frappé la marque avec l’approche et le public qu’il cible, mais il n’a pas non plus suscité de grande révolution. Bien sûr, je ne pense pas que la capacité à innover soit terminée, mais plutôt les réseaux sociaux ont «mûri», en tant que plateformes et en tant qu’entreprises. Ce ne sont plus des start-up dans lesquelles ils essaient différentes solutions. Aujourd’hui, ce sont d’énormes entreprises qui sont déjà réticentes à de grands changements qui peuvent réduire leur utilisation et donc affecter leurs comptes de résultats.», Reflète Lazuela.

