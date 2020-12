Le parcours de Huawei sur le marché de la téléphonie mobile l’année prochaine s’interroge depuis longtemps. La dissolution de la famille qu’il entretenait avec Honor, désormais entre les mains d’un conglomérat d’entreprises de son pays d’origine, a remis en question si la marque Huawei continuerait à survivre sur les téléphones mobiles en 2021 et l’éventuel Huawei P50 semblait plus éloigné que jamais.

Cependant, la feuille de route du constructeur chinois pour l’année prochaine vient d’être partiellement filtrée et parmi les modèles cités, peu nombreux, le Huawei P50 apparaît également. Ou la série P50, plutôt, puisqu’elles sont explicitement discutées. Selon la fuite, le Huawei P50 atterrira au mois de mars.

P50 en mars, MatePad 2 Pro au printemps

Huawei ne peut pas fabriquer ses processeurs Kirin en n’ayant pas la licence ARM pour utiliser ses lithographies, et ne pouvant accéder à d’autres composants essentiels pour la construction de smartphones. Sans surprise, une petite lueur d’espoir s’ouvre lors de la conclusion d’un accord avec Qualcomm pour les puces 4G et l’accès aux écrans Samsung. Mais le Huawei P50 devrait aller autrement.

TSMC a annulé les commandes de Huawei lorsque le dernier Kirin 9000 a eu une partie de sa course complètement terminée, et la puce et le Huawei Mate 40 ont vu le jour il y a quelques semaines. Ce processeur est celui qui est censé transporter la prochaine série P50 du fabricant, même si on s’attend déjà à ce que sa course soit assez courte, du moins en ce qui concerne la Chine.

Regardez GT 2 Pro en vente le 21 décembre, écran intelligent avant la fin de l’année, P50 en mars et MatePad 2 Pro au printemps

La fuite indique que la Huawei Watch GT 2 Pro avec électrocardiogramme intégré peut être achetée à partir du 21 décembre et que avant la fin de l’année, nous aurons des nouvelles sur les appareils intelligents pour la maison, «écran intelligent» est le produit qui est spécifiquement mentionné, bien qu’il puisse y avoir plus d’annonces le même jour.

Et à propos des téléphones portables, le fuyant parle de ce le Huawei Mate X2 est dans l’air en ce moment mais que le Huawei P50 sera présenté au mois de mars. Et, comme nous l’avons déjà commenté, sa diffusion sera courte et il sera difficile d’en obtenir une, comme cela s’est déjà produit avec le Mate 40. Pour le printemps, un nouveau Huawei MatePad Pro 2.

