Quand nous entendons ou lisons des nouvelles comme ça un million d’espèces sont en alerte d’extinction ou que la moitié d’entre elles pourraient disparaître à cause du changement climatique, une question terrifiante se pose: où diable allons-nous vivre alors que la situation n’est pas viable. Jusqu’à présent, les humains ne peuvent exister que sur la planète Terre, mais les conditions sont de plus en plus défavorables en raison de notre relation toxique avec la nature.

Mais nous ne comprenons pas. Images déchirantes ours polaire désespéré pour la nourriture, terribles incendies d’Australie, la mort d’un dernier rhinocéros, filles et garçons qui meurent de diarrhée Manque d’eau potable, des animaux qui changent leurs habitudes pour éviter tout contact avec les humains, ongle tortue blessée pour les déchets qui finissent dans les mers et les océans …

Et maintenant, un nouveau rapport fournit des données sans surprise, mais tragiques et terribles: au cours des 40 dernières années, les activités humaines ont anéanti les deux tiers de la faune. En des millions d’années, il n’y a jamais eu de déclin aussi terrible qu’au cours des 4 dernières décennies.

Un déclin de la faune de 68%

Selon le Living Planet Report 2020 du World Wildlife Fund (via .), lLa vie sauvage de la planète a chuté de 68% depuis 1970 à cause des activités humaines et de la consommation excessive de la population mondiale. Les espèces végétales, animales et d’insectes déclinent alors que nous augmentons notre présence, urbanisant des espaces naturels où il n’y a pas de place pour le reste.

Les chercheurs ont analysé et ils ont surveillé 4392 espèces de mammifères, d’oiseaux, de poissons, de reptiles et d’amphibiens, pour donner des résultats sur une population totale de plus de 20 000 animaux. La conclusion est que de 1970 à 2016, la population a diminué de 68%, les régions de L’Amérique latine et les Caraïbes sont les plus touchées avec des dégâts de 94%.

Le deuxième est le continent africain avec 65 pour cent; en troisième lieu Asie Pacifique avec 45 pour cent; Amérique du Nord avec 33; et Europe et Asie centrale avec 24 pour cent. Les mots exacts sont que la nature «a été détruite par les humains à un niveau sans précédent dans toute l’histoire». Et maintenant, quelle est la prochaine étape?

L’avenir est moins encourageant

Exploitation de la faune, introduction d’espèces non indigènes, expansion de l’agriculture, changements climatiques issus de l’abattage d’arbres, de la production de matériaux non biodégradables, de déchets et de l’émission de gaz, sont les raisons pour lesquelles la planète telle que nous la connaissions est sur le point de se terminer.

En début d’année, une étude a révélé que les choses ne sont pas du tout encourageantes. D’ici 2070, dans 50 ans, un tiers des plantes et des animaux (sans tenir compte des humains) pourraient ne plus exister, ou en d’autres termes, une espèce de plantes, d’insectes ou d’animaux sur trois pourrait être menacée d’extinction. Et si les choses continuent au rythme des 10 dernières années maintenant, nous pourrions parler de perdre 55% de l’espèce …

Mais pareil Les chercheurs et les scientifiques soulignent qu’il y a de l’espoir et que la seule solution est de changer les habitudes des êtres humains. Oui, on entend depuis quelques années que nos changements d’habitudes de consommation pourraient inverser les dégâts que nous avons causés … et cela semble nous déranger. Nous aimerions qu’une chose change les choses, mais non. C’est à nous: économiser l’eau, ne pas consommer de produits biodégradables, mais surtout exiger que nos gouvernements d’agir immédiatement.

La question reste (et restera) la même: Que diable allons-nous faire quand il n’y a plus de place pour nous?