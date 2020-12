Comme nous l’avons déjà mentionné à l’occasion, les prochains téléphones haut de gamme de Samsung arrivent à grands pas. La pandémie de 2020 a modifié les plans de lancement de plusieurs marques et Samsung sera l’une de celles qui avanceront son calendrier jusqu’en 2021, amenant les futurs Samsung Galaxy S21 aux premiers jours de janvier. On dit, non encore confirmé, que nous les verrons le 14 janvier.

Ainsi, depuis que nous avions déjà vu l’image de face du Samsung Galaxy S21 5G, les fuites ont suivi leur cours et Evan Blass lui-même a publié les images complètes de l’ensemble du trio de futurs téléphones. Le Samsung Galaxy S21, le Samsung Galaxy S21 + et le Samsung Galaxy S21 Ultra n’ont plus de secrets en ce qui concerne son apparence et sa coloration. C’est ce que nous montrent les images divulguées.

C’est le Samsung Galaxy S21

Nous commençons par le premier des modèles ayant fait l’objet d’une fuite, qui à son tour est le plus élémentaire de la prochaine liste restreinte de lancements de marques. Le Samsung Galaxy S21 5G qui atterrit avec ce qui semble être un écran complètement plat, comme on peut le voir sur les images. La perforation de l’écran reste au centre et comme il n’y a pas de courbes dans le panneau, les cadres sont parfaitement symétriques.

Pour le dos, un design totalement épuré avec le logo de la marque en bas et les caméras situées dans un module qui dépasse du corps dans le coin supérieur gauche, un dessin qu’il partage avec ses deux autres frères. Dans ce module, nous pouvons voir trois lentilles pour ses trois capteurs, et le flash LED est à l’extérieur du module, intégré dans le corps à côté.

Même design pour les trois frères, à l’exception du module caméra quintuple pour l’Ultra

Le panneau de boutons est sur le côté droit du téléphone si nous regardons l’écran, avec les boutons de volume au-dessus du bouton d’alimentation, et nous n’avons besoin de voir que les cadres supérieur et inférieur pour vérifier l’emplacement du haut-parleur et le port USB de type C. Au fait, le lecteur d’empreintes digitales sera intégré à l’écran comme dans les générations précédentes, d’autant plus que quelque chose d’étrange doit se produire pour que nous ne soyons pas confrontés à un Dynamic AMOLED fabriqué par Samsung lui-même.

Concernant les couleurs, Evan Blass nous apprend quatre couleurs pour le futur Samsung Galaxy S21 5G. Nous l’aurons en couleur noir et en couleur blanc, dont le premier a le module caméra de la même couleur tandis que le second opte pour un module argenté. Nous aurons aussi un corps violet et autre Rose, tous deux avec le module caméra de couleur or.

C’est le Samsung Galaxy S21 +

Nous avons frappé le frère du milieu du trio suivant de versions de Samsung et nous sommes tombés sur un design pratiquement identique au Samsung Galaxy S21 5G, à la différence des couleurs. Nous avons le même écran avec la même perforation au même endroit, également une perforation individuelle qui indique que la caméra frontale sera simple. Et aussi la même indication que nous aurons un écran plat, d’ailleurs.

Au dos, la même disposition avec le même module caméra, qui est également triple. Les résolutions et ainsi de suite changeront, mais esthétiquement, elles ressemblent au même téléphone. Dans le S21 + ou S21 Plus, nous aurons cependant une nouvelle couleur. Les modèles blanc et rose disparaissent et un nouveau modèle apparaît en gris clair avec le module caméra de couleur argent.

C’est le Samsung Galaxy S21 Ultra

Enfin, nous arrivons au dernier des modèles et ici vous pouvez voir un grand saut, bien que seulement à l’arrière. L’avant est apparemment identique, bien que les images n’indiquent pas clairement si l’écran restera plat ou incurvé. Oui, vous pouvez voir que la caméra frontale continuera à fonctionner seule, sauf pour les surprises de dernière minute.

Cinq caméras et un écran apparemment plat mais cela ne peut pas encore être confirmé par les images divulguées

Quant au module caméra, on passe ici directement des trois caméras de ses jeunes frères à rien de plus et rien de moins que cinq capteurs, avec le flash LED intégré entre les deux caméras sur la droite. Ainsi, nous aurons une première colonne de trois grandes lentilles à gauche et deux plus petites lentilles situées dans la colonne de droite. Cinq caméras pour le prochain géant Galaxy S21, le modèle Ultra.

En ce qui concerne les couleurs, il semble que dans le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G nous n’aurons que deux options, en conservant les couleurs que nous avons vues dans les modèles précédents. Nous aurons le modèle noir avec module de caméra noir qui est dans les trois téléphones et également un modèle gris avec module argent, l’ajout que nous avons déjà vu dans le Galaxy S21 +.

Via | Evan Blass 1, 2 et 3