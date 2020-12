Cela fait plus de cinq ans que la Montre Apple. À cette époque, il était difficile d’évaluer ce que signifierait ce petit appareil et comment son arrivée sur le marché marquerait un avant et un après pour les wearables. Nous savons que la société de Cupertino essaie de tenir à distance tout type de filtration, car il y a un contrôle rigoureux dans les étapes de développement et de production, cependant, cela n’empêche pas certaines données, tôt ou tard, de se révéler. .

Selon ., dans les dernières heures, une série d’images est apparue qui correspondrait à un prototype de l’Apple Watch d’origine. Ils montrent certaines fonctions internes et une partie de la configuration du logiciel de développement. Bien que l’on ne sache pas quand les photos ont été prises, tout semble indiquer qu’elles sont récentes. De plus, il est frappant que cet appareil n’ait pas été détruit.

Prototype original d’Apple Watch

Comme on peut le voir dans un tweet posté par Apple Demo, l’apparition du Montre Apple c’est très différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. Le matériel est couvert par un boîte de protection qui cache son apparence. Autrement dit, il n’y a pas de sangles. L’absence de couronne numérique est également à noter. Au lieu de cela, deux boutons sont situés sur le côté gauche. En bas, juste en dessous de l’écran, il y a un bouton d’accueil qui nous rappelle l’iPhone.

Le prototype Apple Watch avec étui de sécurité exécute une version interne Pre-WatchOS 1.0, complète avec des applications de test internes et des paramètres de développement. C’est extrêmement étonnant que quelque chose comme ça puisse encore exister; sans avoir été détruit. #appleinternal pic.twitter.com/WDTWP0NpIp – Démo Apple (@AppleDemoYT) 27 décembre 2020

Mais ce n’est pas tout, il y a plus. Les fuites montrent également un aperçu watchOS 1.0. Parcourir ces images est une véritable source de curiosité. L’une des applications Apple Watch est Testeur Lisa, probablement nommé d’après l’ordinateur emblématique de l’entreprise. A l’intérieur c’est la fonction Zoom sur le tremplin qui affiche une représentation interactive de l’écran d’accueil.

Crédits: Démo Apple

Les images affichent également un curieux message d’avertissement à l’écran. Il est précisé que l’appareil n’a pas été autorisé par la Federal Communications Commission et qu’il ne peut pas être vendu. Autrement dit, son seul objectif est le développement et les tests internes. Nous pouvons maintenant imaginer un peu mieux à quoi ressemblait l’Apple Watch avant son lancement en 2015.

