Si vous avez Dead Cells dans Epic Games Store, vous pouvez également y jouer à partir du service Nvidia.

Comme vous le savez probablement déjà, une nouvelle semaine signifie toujours nouveaux jeux vidéo pour Nvidia. Ton service jeu en nuage, GeForce Now, se synchronise avec les différents magasins numériques PC et incorpore chaque semaine jeux à votre catalogue. Cette semaine, le service reçoit huit nouveaux jeux vidéo, parmi lesquels Immortals Fenyx Rising, la nouvelle version de Ubisoft.

Par conséquent, les huit jeux vidéo qui arriver cette semaine à GeForce Now sont: Immortals Fenyx Rising (Epic Games Store et Ubisoft Connect), Empire of Sin, Per Aspera, Phoenix Point: Year One Edition, Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate, Dead Cells (version de Epic Games Store), Door Kickers 2 Task Force Nord et Path of Exile (version Epic Games Store).

En plus du nouveau jeu vidéo Ubisoft, Empire of Sin, le nouveau jeu vidéo de stratégie de Paradox Interactive, ce que nous avons trouvé un bon jeu dans notre analyse. De plus, si vous avez des cellules mortes, l’un des malhonnêtes le plus important que vous puissiez trouver, dans Epic Games Store, vous pouvez désormais y jouer également à partir du cloud avec GeForce Now.

Le service Nvidia tente sa chance sur iOS, où il est arrivé grâce à une application web. Quant au jeu phare de ce mois-ci, Immortals Fenyx Rising, le titre d’Ubisoft est content critiques et joueurs dans leurs premiers jours de vie, et est surprenant Pour sa qualité. Dans Jeux 3D Nous pensons que le dernier titre d’Ubisoft mérite un A +.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

En savoir plus: NVIDIA, GeForce Now, Ubisoft, Immortals Fenyx Rising, Empire of Sin, Dead Cells et Path of Exile.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');