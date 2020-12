Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Admettons-le, la chose la plus drôle dans Among Us est d’être l’imposteur et il semble que les êtres humains sont trop doués pour assassiner et mentir, du moins c’est ce qu’ils croient depuis InnerSloth. Le studio qui a créé le jeu a décidé de partager les statistiques des jeux de Among Us avec ses followers via son compte Twitter officiel, révélant qu’en effet, les imposteurs gagnent plus de fois.

Tu peux lire: Terry Crews brise Internet dans un flux amusant Danganronpa pour collecter des fonds caritatifs

Selon les données partagées par l’étude, 57,69% des matchs sont remportés par les imposteurs, alors que l’équipage ne remporte la victoire que 42,31% du temps, il semble que le travail d’équipe ne se passe pas très bien. . À ce sujet, l’étude plaisante en disant: «Il semble qu’ils aiment les données, car vous en avez ici. Ils sont trop doués pour assassiner et mentir, c’est la leçon que nous avons apprise. Que voulez-vous savoir d’autre?

Les haricots u semblent aimer les données, alors en voici quelques-unes de notre côté! … tu es trop douée pour le meurtre et le mensonge est la leçon que nous avons apprise lol 😂 Que veux-tu savoir d’autre? ✨ #AmongUsWrapped pic.twitter.com/xVg7RDU3bT – Parmi nous (@AmongUsGame) 4 décembre 2020

Ces statistiques tiennent compte du total des jeux, donc nous ne savons pas quels sont les pourcentages dans d’autres jeux, par exemple les petits jeux de 5 ou 4 joueurs, dans ceux-ci il n’y a qu’un imposteur, donc dans ces probabilités qu’ils gagnent les imposteurs sont plus grands. InnerSloth a été très actif sur le compte officiel Among Us sur Twitter, il est donc probable que nous en connaîtrons bientôt plus de données comme celle-ci.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord