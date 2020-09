Le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus a oscillé autour de 40000 au cours des derniers jours.

Le Dr Fauci a qualifié ce chiffre d ’« inacceptable »et dit que le décompte doit tomber en dessous de 10 000 / jour avant que l’automne n’arrive.

La bonne nouvelle est que le nombre de nouveaux cas de coronavirus dans les anciens États des hotspots a commencé à baisser.

Avec le nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis oscille désormais quelque part entre 35000 et 45000, nous avons encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir enfin mettre le coronavirus derrière nous. Surtout à l’approche de l’automne, le temps plus frais imminent ainsi que l’arrivée de la saison de la grippe pourraient inaugurer un pic massif de nouvelles infections à coronavirus.

«Vous regardez nos chiffres maintenant», a déclaré le Dr Anthony Fauci le mois dernier, «nous sommes en plein milieu de la première vague ici. Nous avons une flambée de cas. Les derniers avec 50 000-60 000 par jour avec 1 000 morts par jour. Nous devons réduire ces chiffres. Et si nous ne les réduisons pas, nous aurons une très mauvaise situation à l’automne. Parce que lorsque vous entrez à l’intérieur et que vous avez la complication de la grippe, nous allons devoir faire face à cela. «

Fauci a depuis déclaré à plusieurs reprises que nous devions ramener le nombre quotidien de nouvelles infections à coronavirus en dessous du seuil de 10000 cas le plus tôt possible. Il reste à voir si cet objectif est réalisable, mais la bonne nouvelle est que de nombreuses régions du pays ont commencé à voir une diminution significative des nouveaux cas de coronavirus au cours des derniers jours. De plus, quelques États où le coronavirus diminue rapidement sont d’anciens points chauds.

À ce stade, Newsweek a récemment examiné les données mises à jour sur les coronavirus compilées par le New York Times et a mis en évidence cinq États où le nombre de cas de coronavirus diminue le plus rapidement. Cette liste comprend la Californie, la Géorgie, le Mississippi, l’Arizona et le Nevada.

Et bien que la Floride n’ait pas fait la coupe, nous avons récemment souligné comment l’État au cours du week-end a vu son plus bas niveau de nouvelles infections à coronavirus en près de trois mois.

En ce qui concerne les cinq États susmentionnés, la plupart des cas de coronavirus y ont suivi une trajectoire similaire, c’est-à-dire que tous les États ont connu un énorme pic de nouveaux cas de début juin à fin juillet et début août avant que les choses ne commencent à décliner. ces dernières semaines.

S’il serait certainement agréable de voir cette tendance se poursuivre, ce n’est pas une garantie étant donné toutes les infections à coronavirus qui ont déjà résulté de la réouverture des écoles. Comme nous l’avons noté plus tôt dans la semaine, certains campus universitaires ont récemment connu d’importantes épidémies de coronavirus.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.