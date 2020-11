En Chine, avoir un iPhone ne se révèle pas avoir de pouvoir d’achat, bien au contraire.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Il ne fait aucun doute qu’Apple est l’une des plus grandes marques technologiques. Pour beaucoup, leurs appareils haut de gamme affichent un certain «statut» et c’est que même si c’est un très grand non-sens, il y a encore des gens qui croient qu’avoir un iPhone équivaut à avoir un niveau économique élevé.

Cette croyance “idiote” et classiste C’est parce qu’Android a une plus grande variété de prix et de mobiles, et c’est que l’on peut trouver des terminaux bon marché pour 100 euros à des gammes élevées de plus de 1000 euros.

Cependant, il existe un pays où posséder un iPhone est médiocre alors qu’un téléphone Android est riche.

Tellement retentissant. Comment pourrait-il en être autrement, il s’agit de la Chine.

En Chine, avoir un iPhone est médiocre

Il est vrai que la société de Cupertino, à savoir Apple, domine d’une main de fer dans de nombreux pays comme les États-Unis ou le Canada.

Personne ici ne veut en savoir plus sur les téléphones Android et à l’exception de certaines personnes courageuses qui parient sur Samsung, les règles de l’iPhone.

Cependant, en Chine ce n’est pas le cas et selon une nouvelle étude, avoir un iPhone dans votre poche signifie que vous n’avez pas l’argent pour acheter un meilleur smartphone.

Cette étude indique également que les propriétaires d’iPhone en Chine, en plus d’avoir un faible pouvoir d’achat, sont moins éduqués et beaucoup moins travailleurs que les consommateurs d’autres marques.

Il déclare également que ce sont généralement des femmes entre 18 et 34 ans et qu’ils n’ont approuvé que des études secondaires.

Son revenu mensuel serait d’environ 3 000 yuans, soit environ 500 dollars.

Au contraire il y a une entreprise qui respire la classe sociale élevée, le prestige et le succès dans la vie. Nous parlons de la propre société chinoise de Huawei, l’une des plus importantes au monde et que malheureusement le veto des États-Unis a provoqué une baisse des ventes dans une grande partie des pays occidentaux, ce qui ne s’est pas produit dans sa Chine natale.

En Chine, Les utilisateurs de téléphones Huawei sont des hommes mariés avec un diplôme et un revenu élevé (20 000 yuans).

Ces utilisateurs ont des maisons et des voitures à leur nom, ce que les propriétaires d’iPhone ne semblent pas pouvoir se permettre.

Il est évident que La Chine n’est pas le marché prioritaire pour les garçons de la pomme mordue et que malgré tous leurs téléphones sont toujours très populaires dans certains secteurs de la société.

En dehors de la Chine, Les ventes d’Apple sont record et il semble que grâce au nouvel iPhone 12 et ses différents modèles continueront de l’être.

Bien sûr, si l’un d’entre vous possède un téléphone Apple et voyage en Chine, ne le sortez pas trop de votre poche ou vous serez considéré comme pauvre.