Microsoft a publié les premières images ISO de Windows 10 20H2. Ils sont disponibles dans le canal bêta pour les utilisateurs abonnés au programme Windows Insider et c’est un bon moyen de essayez la prochaine version système opérateur.

L’utilisation d’images disque facilite les tests de version à la fois pour ceux qui souhaitent effectuer des installations propres à partir de zéro, des mises à jour tierces ou les télécharger sur des machines virtuelles.

Windows 10 20H2 est un version mineure du système avec lequel Microsoft revient à utiliser le concept de «Service Pack». Vous en connaissez les raisons: reprendre le contrôle des mises à jour de Windows 10, augmenter la qualité du logiciel et résoudre les mises à jour désastreuses que les consommateurs et les entreprises ont dû subir en termes de stabilité les années précédentes, ce qui a illustré un grave problème dans le processus de test du système et son contrôle qualité.

De cette façon, la version est une mise à jour cumulative sur Windows 10 2004 destinée à résoudre les problèmes connus et à améliorer les performances sans grandes nouvelles. La stratégie est positive pour améliorer la stabilité et nous pensons que Microsoft l’utilisera dans les années à venir. À moins qu’il ne soit jamais en mesure de proposer à nouveau deux mises à jour majeures chaque année, comme prévu pour Windows 10.

Parmi les quelques nouveautés met en évidence le nouveau menu de démarrage. Plus propre, plus moderne, plus attrayant, intégré au reste de l’interface sous le langage Fluent Design que Microsoft utilise dans tout le système, avec un fond uniforme et partiellement transparent pour les tuiles et avec la possibilité de désactiver les « Live Tiles » en les transformant dans les icônes statiques également repensées. Ici, nous avons vu comment l’activer précédemment.

Une autre nouveauté de la prochaine version de Windows est l’inclusion par défaut du navigateur Edge Chromium et la suppression de l’Edge d’origine. Et c’est logique. Le nouveau navigateur est bien meilleur que les précédents en termes de performances, de compatibilité avec les standards, de nombre d’extensions ou de confidentialité. Si vous pariez sur Microsoft dans la navigation Web, mettez à jour dès que possible la version basée sur Chromium. Quant à Internet Explorer, il ne sera conservé que pour des raisons de compatibilité avec les applications métiers.

Nous vous proposerons déjà un spécial avec l’actualité de la version, mais il n’y a pas grand-chose d’autre que son propre nom. Microsoft ne renommera pas Windows 10 20H2 en tant que systèmes plus anciens avec l’année et le mois de sortie et sera publié en tant que tel.

Comment utiliser les ISO de Windows 10 20H2

Le traitement de ces images est habituel avec n’importe quelle version de Windows ou d’autres systèmes d’exploitation. Si vous les voulez pour des installations propres, le processus est le connu:

– Téléchargez l’image ISO depuis Windows Insider. (Vous devrez vous connecter avec un compte Microsoft ID). Les images ont un numéro de build de 19042 (Build 20201 est une version de développement beaucoup moins stable) et sont disponibles en trois versions, Pro, Enterprise et Home for China.

– Une fois l’image enregistrée sur votre ordinateur, utilisez votre application préférée pour «graver» l’image. Vous savez déjà que nous avons une prédilection pour Rufus, gratuit et que cela fonctionne parfaitement.

– Insérez le support que nous utiliserons dans l’enregistrement. Vous pouvez utiliser un DVD, mais nous vous recommandons d’utiliser un lecteur flash ou un disque USB, plus rapide et plus sûr. Sa capacité minimale doit être de 8 Go.

– Exécutez Rufus. Vous verrez une interface très simple dans laquelle vous devrez d’abord sélectionner l’image Windows téléchargée en sélectionnant le « Choix de démarrage ».

– Il ne reste plus qu’à configurer le reste des options. GPT dans « schéma de partition », système cible « UEFI (pas CSM) et NTFS ou FAT32 comme système de fichiers. Terminez la gravure de l’image et vous aurez le support d’installation prêt à tester la version sur n’importe quel ordinateur compatible.

Windows Insider et les machines virtuelles

Bien que cette version bêta ne soit pas recommandée pour une utilisation sur les ordinateurs de production, vous pouvez également la tester directement en migrant toute version actuelle de Windows 10 vers le canal Insider directement à partir du même système d’exploitation. Accédez simplement à l’outil Paramètres> Mise à jour et sécurité> Programme Windows Insider et suivez les instructions.

Un autre bon moyen de tester la version avec le moins de complications possible est d’utiliser Machines virtuelles. C’est aussi simple que de télécharger l’ISO Windows 10 20H2 et de le télécharger sur votre application de virtualisation préférée, sans avoir à toucher le système hôte principal.

Nous nous attendons à ce que Microsoft publie la version finale stable de Windows 10 20H2 entre les mois d’octobre et novembre. Comme les précédentes, il sera disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les versions précédentes du système.