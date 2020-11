Les deux séries de la firme japonaise recevront de nouvelles livraisons pour différentes plates-formes dans les mois à venir.

Comme d’habitude dans Capcom, la firme japonaise a mis à jour les données de ses jeux les plus vendus, un rapport qui prend un intérêt particulier ces jours-ci lorsque nous rencontrons le lancement d’une nouvelle génération. C’est pour cette raison que Daniel Ahmed, un analyste bien connu de la société d’études de marché Niko Partners, souhaitait partager les titres les plus réussis du développeur sortis dans le cycle PS4 et Xbox One, avec Monster Hunter: World mis en évidence en première position.

Selon le rapport de la société daté du 30 septembre, le jeu vidéo de jeu de rôle, d’action et de chasse aux monstres continue de se vendre à un rythme enviable pour de nombreuses autres productions, dépassant déjà le chiffre de 16,4 millions d’exemplaires, 300 000 jeux de plus par rapport aux données d’été. Il lui coupe les distances, avec pratiquement la moitié de la demande, Resident Evil 7, qui a déjà vendu 8,3 millions d’unités. En troisième lieu, nous trouvons Resident Evil 2: Remake avec 7,5 millions d’exemplaires.

Monster Hunter: World (PC, PS4, Xbox One) – 16,4 millions

Resident Evil 7 – 7,9 millions (PC, PS4, Xbox One) – 8,3 millions

Resident Evil 2 (PC, PS4, Xbox One) – 7,5 millions

Monster Hunter World: Iceborne (PC, PS4, Xbox One) – 6,6 millions

Street Fighter V (PC, PS4) – 5,0 millions

Monster Hunter Generations (3DS) – 4,3 millions

Monster Hunter 4 Ultimate (3DS) – 4,2 millions

Monster Hunter Generations Ultimate (3DS, Switch) – 3,9 millions

Devil May Cry 5 (PC, PS4, Xbox One) – 3,9 millions

Resident Evil 3 Remake (PC, PS4, Xbox One) – 3,0 millions

Vous pouvez voir le reste des 30 titres Capcom les plus vendus de cette génération à travers le document partagé par Daniel Ahmad. On y trouve un domaine fort de la saga Monster Hunter et de la série Resident Evil, des franchises qui se poursuivront bientôt avec le lancement sur Nintendo Switch de Monster Hunter Rise, dont vous pouvez lire tous les détails, et Resident Evil 8 Village.

Ils préparent également de nouvelles adresses IP, comme l’intéressant Pragmata qui a été vu lors de la présentation de PlayStation 5 en juin dernier. L’aventure de science-fiction se rapprochera-t-elle du nombre des grandes sagas de Capcom?

