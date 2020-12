2020 a été une année au cours de laquelle de nombreux jeux vidéo ont été retardés et ils arriveront plus tard que prévu, en raison des circonstances causées par Covid dans la plupart des études de développement, mais le moment de la détention a probablement aussi fait en sorte que ce soit une année où beaucoup plus que d’habitude a été joué. .

Valve a voulu publier les données des jeux le plus acheté et joué sur sa plateforme Steam en 2020, comme il le fait chaque année. Les jeux les plus achetés ne sont pas toujours ceux qui enregistrent le plus d’heures de jeu, c’est pourquoi ils divisent les listes en ces catégories.

Si nous parlons du TOP 10 des jeux les plus inscrits cette année, nous pouvons souligner Cyberpunk 2077 malgré toute la polémique sur les bugs et la qualité, Les gars de l’automne ou l’ignifuge Grand Theft Auto V.

Parmi nousCounter-Strike: Global OffensiveCyberpunk 2077Destiny 2Doom EternalDota 2Fall Guys: Ultimate KnockoutGrand Theft Auto VMonster Hunter: WorldPlayerunknown’s BattlegroundsRed Dead Redemption 2Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Allons-y avec la liste des jeux les plus joués sur la plateforme PC, dans laquelle Valve mesure le plus grand nombre de joueurs simultanés:

Parmi nousCounter-Strike: Global OffensiveCyberpunk 2077Destiny 2Dota 2Grand Theft Auto VLife Is Strange 2Monster Hunter: WorldMount & Blade II: BannerlordPlayerunknown’s BattlegroundsTerraria